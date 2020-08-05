內華達州州長提出“全面擴大郵寄投票範圍”……特朗普恫言：“法庭上見”. August. 05, 2020 07:43. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 在美國內華達州決定在11月大選中引入郵寄投票後，美國總統特朗普指責這是“非法政變”，並聲稱“法庭上見”，預告將采取法律行動。特朗普因支持率下降、與州政府發生沖突、甚至檢察機關擴大調查範圍等原因處於守勢，現在他的反應越來越粗暴。 據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，在野黨民主黨內華達州州長史蒂夫•悉蘇雷克3日簽署了以擴大郵政投票為主的州議會法案。其用意是為了防止新冠疫情擴散，向將州內所有選民發送郵件投票用紙。至此，內華達州成為繼猶他州、俄勒岡州等7個州之後，在今年大選中實施郵寄投票的第8個州。 特朗普對此表示強烈反對。他在推特上將內華達州的決定稱為“非法深夜政變”，並寫道：“內華達州使共和黨獲勝變得不可能。郵局沒有準備，將無法處理那麽多的郵寄投票輸送量。”在同壹天的記者招待會上，他還警告稱要對內華達州提起訴訟，並暗示了郵寄投票相關的行政命令生效的可能性。特朗普以“郵寄投票是不正當選舉”為由，連日來壹直對擴大郵寄投票表示反對。 但是，美國郵政局當天通過聲明反駁稱：“郵政局完全有能力處理選舉相關的所有郵件，包括因新冠疫情而增加的郵件量。”CNN引用斯坦福大學研究團隊發表的研究結果，反駁了總統關於郵寄投票方式不利於共和黨的主張，稱“共和黨和民主黨都不會通過郵寄投票獲利”。民主黨總統候選人、前副總統拜登當天通過推特表示，“所有美國人應該在11月大選時安全地發聲”，主張擴大郵寄投票範圍。 選舉形勢越來越不利於特朗普。有分析指出，拜登確保了當選總統所需的選舉人團數字“魔幻數字（270人）。美國國家公共電臺NPR報道稱，根據各州民意調查結果，前副總統拜登在538張選舉人票中確保297張，將輕松擊敗特朗普（170張）。政治分析媒體《270能贏》（270towin）也預測說，如果按照目前的輿論，拜登和特朗普將分別獲得278人和169張選舉人票。 最近，美國檢察機關以涉嫌金融詐騙罪對特朗普展開調查，對特朗普來說也是不利因素。據《紐約時報》報道，紐約檢察機關3日向聯邦法院提交了特朗普非法誇大本人所有的資產和房地產價值的資料。檢方表示，從2016年特朗普涉嫌為性騷擾醜聞封口向受害女性提供金錢壹案起頭，擴大了調查範圍。

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