帕萊阿斯的政治. August. 04, 2020 07:41. . 希臘國土狹小，又不肥沃。相反，愛琴海和對岸的小亞細亞有很好的島嶼和肥沃的大地。希臘的警察們從市民中選出開拓團，積極建設殖民城市。 壹個開拓團在小亞細亞海岸發現了大海深、藍色狹窄的海峽入口，並建立了城市。這座城市就是現在伊斯坦布爾市郊的卡爾凱頓鎮。這裏曾是東西貿易的要沖。如果那時候他們渡過海峽，就會險些發現日後被稱為“世界上最優秀城市”的君士坦丁堡。 卡爾凱頓發展成了名城。這裏出現了壹個名叫帕萊阿斯（音譯）的政治家。雖然還沒有有關他的確切資料，但亞裏士多德的著作《政治學》中記載了對他所構想的政治的批評。 據亞裏士多德說，帕萊阿斯主張所有公民的財產應均等。那顯然是個令人耳目壹新的方案。亞裏士多德也像索隆壹樣警告過，無情的貧富差距的危險、富人的奢侈和金權政治。但是，他認為，整齊劃壹的平準化沒有意義。 這種爭論壹直持續到今天，直到人類歷史結束為止也不會結束。根據亞裏士多德的說法，帕萊阿斯對稅金、司法、教育等內政進行了詳細的考慮，但是對外政和軍事力量卻只字未提。 追求強制性平等的權力，把福利作為平等的重要方法。這時牽扯到的就是財源。這時，龐大的軍費令人反感。把軍費轉為福利，就會誇大和平，甚至把自己當作巨大的和平主義者。這還是幸運的。有的人對富人像看惡魔壹樣對待，對外敵則看成佛祖、耶穌。只要我不先打人，對方也不會打我。 據筆者推測，帕萊阿斯好象也是如此。亞裏士多德說過。立法者還要考慮鄰國和所有外國的關系。壹個國家的財富必須達到可以應對國內需求和外部危險的程度。假裝和平的人會招來真正的戰爭。

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