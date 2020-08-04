對日本公文的分析結果顯示：“日帝有組織地介入了強制動員慰安婦”. August. 04, 2020 07:41. by 金哉希 jetti@donga.com. 東北亞歷史財團在新近出版的學術著作中，收錄了證明日本政府有組織地介入強制動員“慰安婦”及設置、管理慰安所相關情況的資料。 東北亞歷史財團3日宣布，出版了包括與日軍“慰安婦”相關的70件公文的原文和翻譯文的《日軍‘慰安婦’問題資料集》第壹卷和第二卷。第壹卷是日軍和日本政府有關征招、移送“慰安婦”的資料，第二卷是有關慰安所的實際經營狀況和戰後“慰安婦”犯罪處罰方面的資料。 新發現的文件也首次在書中公開。在1938年日本外務省發給內務省的《關於支那（中國）渡航婦女管制的文件》中，記錄有“因年齡關系根據查處規定無法發放證明者，將發放女侍、女仆的身份證明，在進入支那（中國）後從事醜業（慰安婦）。”財團方面解釋說：“當時也包括壹些未成年人，但由於年齡過小無法發放身份證明，因此可以看作是隱瞞職業、逃避年齡限制的根據。” 這壹資料集是由東北亞歷史財團針對殖民統治實際情況進行全面研究的成果之集大成《日帝侵奪史》編纂工作的壹部分。財團方面表示：“與現有有關慰安婦的資料集不同，（新書）刊載並全面整理了截至2019年的最新資料的原文及譯文。”

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