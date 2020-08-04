美國：日本采取的限制出口是安保措施…不能成為WTO審理對象. August. 04, 2020 07:41. by 具特敎 kootg@donga.com. 據悉，就韓國政府向世界貿易組織(WTO)起訴日本向韓國實施出口限制(export restriction)一事，美國表示“安保問題不能成為WTO的審理對象”。事實上，這有可能被解釋為是在支持日本方面的邏輯，因此預計將引起爭議。 根據3日在世貿組織官方網站公開的爭端解決機構(DSB)會議記錄顯示，上個月29日(當地時間)在瑞士日內瓦舉行的DSB定期會議上，美國方面發言稱，“只有日本才能判斷出對本國的本質安保必要的措施。(與安保措施相關的起訴)會給70多年來沒有介入安保相關事件的世貿組織帶來嚴重的危險。” 這可以解釋為，日本方面采取的限制出口屬於安保措施，因此不能成為世貿組織的糾紛對象。 韓國政府認為，美國的發言是支持特定國家日本，這不符合常理。因為美國也主張，在目前來自歐盟(EU)等起訴的鋼鐵相關紛爭中采取了安保措施，所以只是表明了有利於本國的原則性立場。 但是，部分人觀測說，美國政府的發言將對韓日之間的世貿組織出口限制紛爭產生很大的影響。梨花女子大學法學專門研究生院教授崔元睦(音)表示：“無論一審結果如何，二審上訴機構都將按照美國的意願變得有名無實，因此，韓國或日本都將很難上訴。美國的此次發言發出了兩國無需向世貿組織起訴，只需本國自行解決安保措施的聲音。”

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