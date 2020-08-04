丹尼爾姜贏得LPGA巡回賽重啟後的首個冠軍. August. 04, 2020 07:41. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 旅美僑胞(美籍韓裔)丹尼爾•姜(28歲•照片)在時隔5個多月重啟的美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽復出舞臺上登上了冠軍寶座。 3日，在美國俄亥俄州托萊多的鬥篷高爾夫俱樂部(72桿)結束的LPGA續航錦標賽最後一輪第3輪比賽上，丹尼爾姜減少了2桿，最終以低於標準桿7桿共209桿的成績，領先排在第2位的席琳•波蒂爾(法國•低於標準桿6桿共210桿)一桿奪得了冠軍。丹尼爾姜在拿走15萬美元(約1.8億韓元)冠軍支票的同時，也拿到了職業生涯的第四個冠軍。出生在美國舊金山的她從2歲到6歲一直生活在父親的故鄉釜山。操著一口妙趣橫生的釜山方言，她的韓國名字叫姜孝林。 續航錦標賽是今年新設的比賽，也是受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的影響，於今年2月中斷的LPGA巡回賽宣告重新開始的第一場大賽。當天以並列第一出發的丹尼爾姜抓下3個小鳥球，吞下1個柏忌，打出了低於標準桿2桿的成績，斬獲了重啟後的首個冠軍。 丹尼爾姜在18號洞(4桿)以標準桿結束了比賽，把1桿領先優勢保持到了最後。由於同組的波蒂爾第二桿將小球送到了距離旗桿只有1米左右的地方，所以本以為會展開延長賽，但由於波蒂爾錯失小鳥推桿，最終確定了丹尼爾姜的冠軍。 奪冠後，丹尼爾姜對自己的教練哈曼(77歲•美國)和安妮卡•索倫斯坦(50歲•瑞典)表示了感謝。“高爾夫皇帝”泰格•伍茲(美國)的前恩師哈曼從2018年開始指導丹尼爾姜。丹尼爾姜表示：“在哈曼的勸說下，我在休賽期練習了很多過去不怎麽喜歡的3號木桿。這次大會使用了3號木桿，結果很好。哈曼還經常給我一些關於精神方面的建議。”她還補充說，“對我來說，按照偶像索倫斯坦通過手機短信給出的建議和指點，展開攻擊性比賽，也是奪冠的動力。” 丹尼爾姜在奪冠後舉行的記者會上說：“現在應該通過電視觀看男友的比賽，可能會很緊張。”因為作為自己的男朋友兼職業高爾夫選手、IT企業Sun Microsystems(甲骨文公司旗下公司)的共同創始人斯科特•麥克尼利的兒子麥弗瑞克•麥克尼利(25歲•美國)正在美國職業高爾夫(PGA)巡回賽梭子魚錦標賽最後一輪比賽中向冠軍發起挑戰。 在休賽期一起練習，提升了實戰感覺的情侶“同時奪冠”的挑戰遺憾地以失敗告終。截至前一天，排在並列第2位的麥弗瑞克在小鳥球(2分)、標準桿(0分)、柏忌(-1分)等賦予各自結果不同得分，合計分數較高的選手排名較高，以“變形史特伯福特計分法(Modified Stableford)”方式進行的該比賽上，最終以34分的總成績排在了第7位。

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