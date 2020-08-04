全球唱片公司：正在積極尋找韓國新人. August. 04, 2020 07:41. by 林熙允記者 imi@donga.com. 全球唱片公司正在加速挖掘韓國音樂市場隱藏的寶石。 世界最大流行音樂唱片公司環球音樂的韓國分公司“環球音樂韓國”最近首次與國內搖滾樂隊簽訂了專屬合約。他們就是在2018年出道的5人男子搖滾樂隊“LUAMEL”。LUAMEL的新曲《Path》公開兩周以來，YouTube的MV點擊量就超過了16萬次，作為樂隊而不是偶像歌手，這是非常罕見的成果。 今年年初出道的女創作歌手“msftz(原名李信愛)”是索尼音樂娛樂韓國的專屬合約藝人。主人公是在淑明女子大學作曲系專攻古典樂的才女。她是一位兼具魅力外貌、作詞•作曲能力的希望之星。索尼音樂娛樂韓國分社正在積極引進BOYCOLD、德米安等具有制作能力的創作歌手。華納音樂韓國分社最近引進了曾在JYP娛樂公司活動的歌手朴誌敏，改名為“Jamie”，同時進軍國內外市場。 被稱為所謂的“直接配送公司”的全球唱片公司韓國分公司從1990年開始進軍韓國，但近20年來一直註重海外音樂。公司的主要業務是負責肯德裏克•拉瑪、Maroon 5、阿黛爾、阿內•瑪麗等主流英美圈流行歌星的宣傳•營銷和音源•唱片流通。雖然也關註了部分國內歌手，但是功能卻非常有限。只停留在通過唱片制作投資獲得間接收益或支援新人的宣傳、營銷上。 最近這種趨勢有了明顯的變化。與國內明星簽訂專屬合約，集發掘、訓練、管理、唱片制作和活動支援於一體。環球音樂韓國分社自2016年與R&B創作歌手Dean簽訂專屬合約以來，先後推出了女歌手SAAY(原名權昭熙)和男性二人組1415。 一直停留在被動發行公司的“直接配送公司”的變化背後是音樂市場的巨變。K-Pop在全球市場上的地位迅速上升，YouTube和Tik Tok(抖音)等音樂宣傳窗口的變化也交織在一起。環球音樂韓國分社相關人士表示：“由於K-Pop的崛起，海外的韓國偶像粉絲們除了偶像歌手之外，對樂隊音樂、R&B等韓國大眾音樂各個方面都感興趣的傾向暴增。利用海外總部和海外平臺的連接等直接配送公司所具有的網絡和經驗，可以作為國內新人音樂家一決勝負。”他們希望通過即將進軍韓國的世界排名第一的音源平臺“Spotify”提高在韓國國內市場的影響力。舉例來說，“msftz”在韓國國內的認知度較低，但是目前她已成為Spotify的韓國獨立音樂推薦目錄《In the K-Indie》播放名單上的招牌明星。索尼音樂韓國分社的一位有關負責人表示：“培養韓國新人歌手後，陸續發表英語歌詞和韓語歌詞歌曲，同時進軍多個市場的余地增大。” 環球唱片韓國分社最近與一名女創作歌手簽訂了專屬合同。目標是9月出道。該公司相關人士暗示說：“為了尋找兼備視覺魅力和音樂能力，同時又具有符合海外市場審美的明星氣質的國內人才，正在從數量和質量上培養公司內新人挖掘人員。”

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