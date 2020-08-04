從“NE”開始，現代汽車將在電動汽車上取消“齒輪桿”. August. 04, 2020 07:42. by 金道炯 dodo@donga.com. 現代汽車決定，從明年推出的電動汽車專用車型“NE”開始，像轉向燈(方向指示燈)一樣，使用把變速桿放在方向盤(駕駛臺)後面的懷擋式變速桿。另外，計劃今後推出的內燃機車輛也將采用懷擋式變速桿。駕駛席和副駕駛席之間的齒輪箱(變速箱)不見了，預計車內將發生大規模的空間設計變化。 3日，據汽車業界透露，現代汽車決定在明年量產的電動汽車NE上使用懷擋式變速桿。“轉向懷擋變速桿”的懷擋式變速桿主要利用駕駛臺後面的杠桿，通過打開•關掉方向指示燈進行變速的方式，由海外品牌梅賽德斯-奔馳和特斯拉等主要使用。 推出以電動汽車專用平臺“E-GMP”為基礎的NE的同時，選擇懷擋式變速桿，可以解釋為是為了徹底改變車內空間設計。因為駕駛席和副駕駛席之間的隔離帶消失了，可以自由地演繹車內設計。現代汽車去年在法蘭克福車展上公開的電動汽車(EV)概念車“45”中提出了用戶可以自由裝飾內部空間的“STYLE SET FREE”概念。NE的外觀將繼承概念車“45”的設計。 另外，現代汽車最近雖然將之前主要使用齒輪把手的變速桿更換為按鍵式或旋轉式等，但根據消費者滿意度不高的自身分析，正在研究今後推出的內燃機車上也積極利用懷擋式變速桿的方案。

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