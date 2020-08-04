美國宣布“與中國產軟件的戰爭”，繼抖音之後又把戰火擴大至微信. August. 04, 2020 07:42. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、北京=常駐記者 金基龍 lightee@donga.com,. 美國特朗普政府繼視頻社交媒體“抖音”（TicTok）之後，又對“微信”等其他中國軟件提出了高強度的限制方針，中美之間的“軟件戰爭”出現了擴散的征兆。抖音面臨在美國國內全面禁止使用的危機，決定以9月15日為期限，與微軟就出售其美國國內業務進行談判。 美國國務卿蓬佩奧當地時間2日接受福克斯新聞的采訪時，就有關限制抖音的提問表示：“無論是抖音還是微信，在美國做生意的中國軟件企業都直接將數據提供給共產黨和他們的安保裝備”，“這樣的企業多得數不勝數。”他表示：“不久就會看到特朗普總統的宣布。”他不僅提到抖音，也指名微信，談到了實施限制措施的可能性。 微信是與韓國的KakaoTalk類似的聊天工具應用程序，全世界用戶達12億人。因為它既能匯款與結算，在中國，政府的各種許可證也通過微信發放，因此說中國的智能手機用戶幾乎全都使用也不為過。但是它同時被懷疑受到中國政府的控制，例如如果通過微信反復指責中國國家主席習近平或中國共產黨，賬戶被中斷使用等據稱。據稱，有壹度被刪除賬號而進入“黑名單”的用戶保留這樣的賬號，同時為諷刺這種情況故意反復發送“習近平我愛妳”的情況。 蓬佩奧警告稱，抖音、微信等軟件有可能竊取美國人的電話號碼、地址和網絡信息，並稱“這是真正的國家安全問題，也是涉及美國人隱私的問題”。對於“即使微軟收購抖音，是否也會出現安全問題？”的提問，他回避正面回答，只回答說：“應該明確，它對美國人的危險接近於零。” 此前，特朗普在7月31日表示，將通過《緊急經濟權法》或行政命令，最快將從8月1日開始在美國國內禁止使用抖音，但到目前為止，禁用抖音的措施並未付諸實施。 據悉，在特朗普發聲“禁止使用”後，微軟中斷了收購抖音業務的談判，並於當天發表聲明稱，“將迅速行動，以便與字節跳動在9月15日之前完成談判”。路透社報道說，特朗普同意給予抖音的母公司字節跳動45天的出售談判時間。據悉，抖音的出售對象除了美國之外，還包括加拿大、澳大利亞、新西蘭等國的國內業務。 以白宮貿易制造業政策局局長彼得•納瓦羅為中心的美國對華強硬派在收購抖音之後，為阻止中國介入，提出了苛刻的談判條件。財政部長史蒂芬•姆努欽當天在接受全美廣播公司（ABC）電視臺的采訪時表示，“大家都同意，抖音不能以現在的方式存在”，“應該更換（系統）。”

한국어