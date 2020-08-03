即將成為現實的日本征用企業資產變現，要防止“報復惡性循環”的不可收拾局面. August. 03, 2020 07:37. . 根據韓國大法院的判決，日本企業被扣押資產的現金化從明天（4日零時）開始成為可能。距離大法院2018年10月30日作出日本制鐵（新日鐵鑄金）向強制征用受害者賠償1億韓元的判決已經近兩年了。旨在賠償損失而扣押日本制鐵財產的命令，公示送達期限已滿，因此可以隨時開始出售程序。 資產變現措施壹直被稱為韓日關系的定時炸彈。日本政府已經警告要采取第二次報復措施。據說，他們提出強化對韓國人的簽證發放條件、召回駐韓日本大使等，還摩挲著對韓國產進口產品的追加關稅和限制匯款的牌。 針對強征的判決是過去兩年韓日矛盾的“震中”。日本政府去年7月對3個品種進行出口限制和把韓國剔出“白色名單（出口優待國）”的第壹次報復後，韓國也進行了向世界貿易組織起訴、中斷韓日軍事情報保護協定延長等對抗措施，陷入了“報復的惡性循環”。如果今後資產出售付諸實施，對立和矛盾很有可能會進壹步惡化。 當然，也有預測稱，即使公示送達期限到期，也不會立即實行資產變現措施。但問題是，資產變現總有壹天會實現，但韓日兩國政府實際上對如何解決這壹問題置之不理，只是在浪費時間。考慮到韓國的2022年春季大選、日本首相安倍晉三政權支持率下降等政治日程和狀況，兩國政權對韓日關系放任不管的行為大有可能持續下去。 現實是，韓日之間圍繞強征判決的認識分歧巨大，很難找到共識。也有不少人指出，兩國政治領導人將韓日矛盾利用於國內政治。日本《東京新聞》最近發表社論稱，“政府層面的解決對策現在看起來還很遙遠”，提議希望日本制鐵等日本企業和韓國受害者尋求和解。 應該重啟去年在私底下進行短暫的議會和兩國知識分子層面的對話。兩國有誌的政治家和知識分子各自在本國內建立公論平臺，討論解決方案，然後會面，制定共同勸告案，向兩國政府提出建議，這種方式也值得探討。不能就這樣只強調感情拖延時間。韓國應該以更加冷靜的姿態，尋求將對峙局面轉變為合作關系的外交解決方案。

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