能否用金錢解決削減問題？防衛費磋商之後的駐韓美軍. August. 03, 2020 07:38. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國特朗普政府宣布將裁減駐德美軍三分之壹的決定的過程是壹部黑色喜劇。美國國防部高層官員和當事國德國都不清楚，只是從媒體報道內容開始就是如此，而且在7月29日的正式公布過程中，主管部門和特朗普總統的解釋也完全不同。 美國國防部長馬克·埃斯珀站在發布會的講臺上宣布削減1.2萬名駐德美軍，強調“這是根據國家國防戰略（NDS），從去年開始歷經研究後做出的戰略性的決定”。該決定賦予了削減駐軍決定“加強北約遏制力和準備態勢、提高美國歐洲司令部運用靈活性”的意義。“靈活性”壹詞使用了11次。美國參謀長聯席會議次長約翰·海登和北約聯合軍最高司令托德·沃爾特斯也動用了軍隊術語來幫腔。 但隨著特朗普總統在同壹天下午表示“德國不掏錢，我們撤軍”，他們的冗長解釋僅過了幾個小時就變得黯然失色。特朗普總統露骨地把防衛費與縮減駐德美軍問題聯系在壹起，他的“坦率”言論使他的內心赤裸裸地呈現出來。這壹瞬間，使“戰略再部署”邏輯淪落為鋪張的浪費。 但是國防部的簡報對於海外國家來說也是可以了解美軍削減（或撤軍）邏輯的機會。拋給壹向被認為是“下壹個削減對象”韓國的課題也不少。國防部已經對駐韓美軍所屬的印度太平洋司令部進入了重新討論階段。研討結果將會給相關決定貼上壹個“這是應對中國威脅、提高美軍在印度太平洋地區運用靈活性的戰略決定”的解釋。我們是否做好了應對以此為基礎的決定的準備？ 駐韓美軍是以應對朝鮮攻擊的陸軍為中心設計的。牽制中國的空軍和海軍的大多數駐紮在日本，在南中國海進行的海上聯合演習中，參加的是日本和澳大利亞而不是韓國。也就是說，在把中國作為目標的大框架下，位於韓半島的地面部隊的作用可能會減少。開發尖端防禦系統、向韓國移交戰時作戰指揮權等，也是美軍可以抽身離開的根據。 在華盛頓有人對韓國參與美軍印度太平洋戰略的意誌提出質疑。日本對美國具有攻擊性的對華政策表示積極合作的意向，並不斷增加購買美國武器，他們還拿韓國與日本進行了比較。記者不久前遇到的壹名特朗普政府官員說，“沒有韓國，我們就不能和中國打交道嗎？”，並羅列了日本境內的美軍基地的名字，不禁令人毛骨悚然。當記者以“如果今後日本成為比韓國重要的安保夥伴……”為前提試圖提問時，美國政府另壹名官員根本沒有聽完就打斷了話頭說：“已經這樣了。” 針對削減駐韓美軍的擔憂，也許不是達成防衛費分攤額協定就可以解決的問題。它需要激烈的思考和應對準備。如果單純把它歸結為“金錢問題”，說不定會無可奈何地看著離開的美軍。

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