變得不安的MLB，遭遇接二連三的“新冠病毒暗礁”. August. 03, 2020 07:37. by 黃奎引 kini@donga.com. 美國職業棒球大聯盟(MLB)因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)面臨了很大困境。從邁阿密開始的新冠疫情余波經費城蔓延到了“KK”金廣鉉所在的聖路易斯。 聖路易斯紅雀隊原本計劃在本月1日至3日之間進行客場挑戰密爾沃基釀酒人隊的三場比賽。但截止到2日，在聖路易斯隊有3名球員和3名工作人員被確診感染新冠肺炎後，美國職業棒球大聯盟事務局取消了全部3場比賽日程。 在美國職業棒球大聯盟中，聖路易斯隊是第二支隊內確診病例超過6例的球隊。此前，在邁阿密開始陸續出現新冠肺炎確診病例，目前該隊的21名成員已被確診感染新冠肺炎。上月25日至27日在費城與邁阿密隊之間進行揭幕戰三連戰時，助理教練和球場管理員也分別被確診感染新冠肺炎。 邁阿密和費城從上個月28日開始到當天為止，連一場比賽都沒有打過。再加上聖路易斯隊的比賽被取消，因此，因新冠疫情而不能遵守原日程的美國職業棒球大聯盟比賽增加到33場。 隨著新冠肺炎確診病例的增多，曾說過“賽季不會中斷”的美國職業棒球大聯盟事務局也開始改變態度。美國職業棒球大聯盟專員羅伯•曼弗雷德警告美國棒球聯盟球員工會主席托尼•克拉克說：“如果選手們不遵守新冠肺炎預防方針，聯賽可能會中斷運營。”美國職業棒球大聯盟事務局通過內部調查，發現了部分選手在客場比賽期間出入酒店、酒吧或離開酒店等違反“新冠肺炎預防方針”的事例。 不只是美國職業棒球大聯盟面臨新冠肺炎危險。日本職業棒球聯賽中，福岡軟銀鷹隊的外野手長谷川勇也被確診感染新冠肺炎。對此，日本棒球機構(NPB)取消了原定於2日在福岡舉行的西武VS軟銀隊的比賽。長谷川因肋部受傷，上月7日未能進入1線隊名單。但是，軟銀一隊的部分球員在二隊宿舍生活，因此采取了取消一隊比賽的措施。 韓國和中國臺灣的職業棒球目前還處於新冠疫情清凈地帶。如果國內職業棒球聯賽中出現了新冠肺炎確診患者，那麽首先進行流行病學調查後，通過緊急執行委員會(團長會議)或理事會(社長團會議)決定是否中斷聯賽。如果決定中斷聯賽運營，包括7天的練習時間在內，總共21天裏10支球隊都不進行比賽。

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