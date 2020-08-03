全球確診病例超1800萬例，世衛組織稱“新冠肺炎是百年一遇的健康危機”. August. 03, 2020 07:37. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 隨著全球新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的擴散趨勢進一步加快，累計感染者已超過1800萬人。世界衛生組織(WHO)擔憂表示，“這(新冠肺炎(是百年一遇的健康危機。” 據國際統計網站“Worldnmeter”透露，全球新冠肺炎確診患者在1日(當地時間)超過了1800萬名。這距離上月29日突破1700萬人大關僅過去三天時間。截至本月2日，報告死亡病例已達68.8萬多人。 去年12月31日新冠肺炎首次向WHO報告後，確診病例超過500萬名用了5個月左右的時間(5月20日)，但之後過了2個月，也就是上個月27日，確診人數超過了1000萬名，1個月之後再次增加了800萬名。據預測，本周內累計確診病例將超過2000萬例。 累計確診病例數排在前三位的美國、巴西、印度的擴散趨勢正在持續，南非、墨西哥、哥倫比亞的新增確診病例每天也在1萬名左右。日本上月31日和本月1日連續兩天確診病例超過1500例。 世衛組織總幹事譚德塞在7月31日(當地時間)舉行的“新冠肺炎緊急委員會”第4次會議上，將此次事件診斷為“百年一遇的危機”後，擔憂地表示：“人們在接下來數十年的時間內都將感受到疫情的影響。”WHO決定繼續維持1月30日宣布的國際公共衛生緊急事件(PHEIC)。

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