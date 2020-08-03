特朗普：“‘抖音’有安全威脅……將禁止在美國境內使用”. August. 03, 2020 07:38. by 兪載東 jarrett@donga.com. 在全世界擁有10億用戶的中國視頻社交媒體“抖音（TickTock）”已經成為美中矛盾的新導火索。自從美國總統特朗普以安全威脅為由宣布禁止在美國境內使用“抖音”後，出售“抖音”的談判實際上已失去意義。 特朗普當地時間7月31日表示，“我有權使用緊急經濟權法或行政命令”，表明了禁止使用“抖音”的意思。雖然他表示“最快將從8月1日開始禁止使用”，但當天美國國內的“抖音”服務依然正常。不過，美國媒體認為，特朗普政府有可能采取在美國國內應用商店切斷“抖音”等追加限制措施。 “抖音”是在15秒短視頻中加入音樂、與朋友們共享的應用程序，在世界10、20多歲的年輕人中大受歡迎。據推測，韓國用戶約有300萬人。特朗普政府懷疑，中國信息技術企業家張壹鳴在2016年9月推出的“抖音”在短短4年內成長為企業價值1000億美元（約合120萬億韓元）的世界級企業的背後，有中國政府的有組織支持。他還提出了16500萬名美國國內用戶信息通過“抖音”泄露給中國共產黨的疑惑。 有分析認為，如果說美國政府指稱中國最大的通信企業華為事實上是中國情報機關並對其進行制裁是硬件部門的限制，那麽現在針對中國軟件產業也表現出了要下手的意圖。 特朗普發聲後，壹直推進收購“抖音”的美國微軟公司暫時中斷了收購“抖音”在美經營部門的談判。當初，“抖音”的母公司“字節跳動”表示，將它出售給微軟後，仍將保留壹定股份，但受美中矛盾的影響，最終選擇了全面出售。但是，有分析認為，由於特朗普總統的發聲，出售談判本身變得毫無意義。壹些人認為，微軟創始人比爾·蓋茨具有反特朗普傾向，因此有人懷疑是不是特朗普想同時對比爾·蓋茨下手。 有分析認為，面臨11月總統選舉的特朗普，打算繼續推行諸如限制“抖音”等對華強硬政策，以凝聚支持層。但是也有人指出，由於年輕選民們的反對，這有可能成為壹招“臭棋”。美國年輕人抗議特朗普的政策“侵犯了表達的自由”。在“抖音”上擁有3500萬名“粉絲”的19歲歌手Baby Areal寫道：“討厭特朗普”。

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