美國裁軍特使在推特上展示核戰略武器照片，似在向朝鮮、俄羅斯叫板. August. 03, 2020 07:38. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 美國國防部長馬克·埃斯珀等美國政府高層官員接連公開了“民兵3”號洲際導彈和核潛艇等主要核戰略武器的演習及參觀照片。 有分析稱，這是針對最近全方位矛盾激化的中國和對新核裁軍談判態度不積極的俄羅斯的施壓行為，同時也是對拒絕棄核的朝鮮的間接警告。 美國總統負責軍控的特使馬歇爾·比林斯利當地時間7月31日在自己的推特上上傳了參觀在北達科他州邁納特基地實施的“民兵3”號彈頭組裝及檢驗演習的場面。內容是與負責B-52等戰略轟炸機運營的美國空軍全球打擊司令部司令（上將）蒂莫西·雷壹起觀看官兵們在“民兵3”號上安裝3發模擬彈頭的情景。 美國政府高級官員公開“民兵3”彈頭組裝演習實屬罕見。裝載3枚300千噸∼450千噸（千噸是1000噸TNT的破壞力）級核彈頭的“民兵3”號與核轟炸機、戰略核潛艇並稱美國三大核戰鬥力。 如果在加利福尼亞發射，“民兵3”號可在30分鐘內到達平壤。比林斯利表示：“確認了‘民兵3’號正在維持高度的應對態勢。” 他正主導著以俄羅斯為對手有關代替明年到期的《新戰略武器削減協定》的新核裁軍談判。2018年，他作為美國財政部負責恐怖資金金融犯罪的副部長助理，揭發了朝中之間的邊境及海上非法貿易，並指揮了對朝鮮的制裁。 埃斯珀1日也通過推特上傳了前往佐治亞州金斯灣海軍基地、乘坐停泊中的戰略潛艇與官兵們對話的場面。金斯灣基地是美國戰略潛艇的核心母港，部署和運營著大量俄亥俄級戰略核潛艇。他在微博上強調：“擁有（搭載核武器的）彈道導彈的美國戰略核潛艇具有地球上最有生存力、最強大威懾力。”

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