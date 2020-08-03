阿聯酋巴拉卡核電站1號機組試運轉成功. August. 03, 2020 07:38. by 林賢錫 lhs@donga.com. 韓國的第一個海外出口核電站—阿拉伯聯合酋長國(UAE)巴拉卡核電站1號機組開始啟動。因為是阿聯酋的第一座核電站，當地高層相關人士也高度評價稱“這是一次壯舉”。 阿拉伯聯合酋長國核能公司(ENEC)1日(當地時間)正式公布，經過與韓國電力等的一攬子試驗程序後，首次試運轉成功。接著ENEC方面還表示，“原子反應堆生產熱量，產生蒸汽，通過蒸汽轉動渦輪發電。阿聯酋的電力網將會連接到核電站1號機組。” 阿聯酋總理穆罕默德•本•拉希德•阿勒馬克圖姆當天在自己的推特上“核電站1號機組進入試運轉”，並稱“目標是4座核電站全部啟動， 安全、穩定地供應阿聯酋國內所需電力的25%”，表現出了極大的關註。 巴拉卡核電站項目是在阿聯酋阿布紮比附近的巴拉卡地區建設4座韓國型新核電站(APR1400)的項目。韓國電力聯盟於2009年12月承攬了該項目。合同金額達到186億美元(約22萬億韓元)。 ENEC核能公司總經理穆罕默德•易蔔拉欣•艾哈邁迪在當天的聲明中慶祝說，“今天是阿聯酋歷史上具有裏程碑意義的日子。”同時他還表示，“感謝阿聯酋政府相關人士和韓國合作夥伴的努力，直到取得這樣的成果。” 韓國電力當天也表示，巴拉卡1號機組首次成功進行了臨界試驗。臨界是指核反應堆內核分裂連鎖反應保持一定程度，意味著核反應堆安全運行，試運轉成功。巴拉卡1號機組結束試運轉後，最快將於年內投入商業運作。

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