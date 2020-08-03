“感受一下貝多芬的自由能量吧”. August. 03, 2020 07:38. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “在貝多芬活動的舞臺維也納度過了人生的一半時間，經常見到他。現在打算讓貝多芬的誕辰250周年變得更有意義。” 這是被選定為韓國交響樂團的年輕音樂家培養項目“Next Stage”年度指揮家的指揮家朴勝裕(33歲•照片)的話。2015年以28歲高齡在倫敦國際指揮大賽上奪冠的他，將於19日下午7時30分在首爾藝術殿堂音樂廳舉行的韓國交響樂Next Stage舞臺上，指揮貝多芬的《費德裏奧》序曲和第四交響曲。 這是去年尹伊桑國際音樂大賽上最年輕的獲勝者、年僅16歲的鋼琴家林潤燦協奏《貝多芬第三鋼琴協奏曲》的“年度貝多芬”節目。Next Stage音樂會將賦予當年的指揮者構成節目的權限。 朴勝裕在奧地利薩爾茨堡莫紮特姆學習大提琴，在維也納國立音樂大學以指揮專業完成了最高演奏者課程。2018年她在羅馬尼亞布加勒斯特國際指揮大賽上獲得二等獎和聽眾選擇獎。 “剛開始，對貝多芬之後的作曲家們更感興趣。越學習越感受到了後輩作曲家對貝多芬的尊敬和他們受到的影響，再加上維也納這個環境，我深深地被貝多芬的魅力所吸引了。” 此次音樂會的主要曲目第四交響曲是在雄壯的第三交響曲《英雄》和第五交響曲之間被稱為“兩個巨人之間的希臘女人”的作品。 “第3號和第5號交響曲作品的‘信息’很強，而第4號可以更加集中於音樂本身的技法。這也是一首自由幽默的曲子，所以選擇了這首。” 記者詢問了從大提琴手轉變為指揮者的理由。她說：“在留學期間，我的目標是，從優秀的演奏者到音樂家，再從音樂家到藝術家，進而成為優秀的人。”也就是說，大提琴或指揮只是其路徑中被賦予的“面貌”。這句話讓人想起了以“人類的完成”為目標的貝多芬。 去年Next Stage中也選拔了女指揮家金有媛。對於全世界刮起的女性指揮家熱潮，朴勝裕表示：“我認為比起指揮家所具有的各種背景和資質，女性或男性的因素並不重要。”當被問及作為指揮者的榜樣時，她例舉出了卡洛斯•克萊伯、克勞迪奧•阿巴多、馬裏斯•揚松斯等人。 “他們都是忠實於音樂本演，並充分發揮自己個性的巨匠。在他們的舞臺上，感受到了對音樂的獻身和崇高。想打造那樣的舞臺。”

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