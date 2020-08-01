“用電量一增加，傳染病就來了”. August. 01, 2020 07:30. by 孫曉林 aryssong@donga.com. 1918年西班牙流感、1957年亞洲流感、1968年香港流感……. 作為科學家和新聞工作者的作者主張，這種傳染病是由於過度使用電波而引起的電磁場擾亂所引發的。作者就讀於美國加州大學歐文醫學院，因X光過度暴露疾病而中斷學業。他認為進入20世紀以來，心臟病、糖尿病、癌癥患者劇增的現象與用電不無關系。作者以各種研究結果和事例來支持這些令人感到驚訝和驚訝的主張。 美國1917年在本國和殖民地建立了50多個大功率發射器，海軍在艦艇上設置了超過1萬個發射器。1918年，紐約州和馬裏蘭州都安裝了高性能發射設備。作者表示，造成數千萬人死亡的西班牙流感，可能是當年在美國發生的，並由美國海軍艦艇傳播到世界各地。 在美國建立數萬個手機轉播塔的1996年，運動員的心臟麻痹增加了一倍。電磁場可以降低生產能量的線粒體(mitochondria)的活動力，從而降低細胞分解葡萄糖、脂肪、蛋白質的速度，作者以這一研究結果來支持自己的主張。 雖然電磁波和疾病之間的因果關系不能直接得到確認，但通過很多事例可以推測出其可能性。翻譯者、梨花女子大學環境工學系教授樸錫順表示：“有必要掌握電波設施帶來的影響，制定將損失降至最低的方案。”原標題《The Invisible Rainbow》。

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