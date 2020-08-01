《社論》令國民更加絕望的在野黨之無力氣與懶惰. August. 01, 2020 07:30. by 鄭淵旭 評論員 jyw11@donga.com. 韓國政府昨天召開了沒有預定的緊急國務會議，表決通過了共同民主黨單獨通過的《住宅租賃保護法》，並立即在官報上登載予以公布。僅僅4天時間，法案就由國會法制司法委員會提交，並在全體會議上通過，甚至推進了法律實施。對於過去權威主義政權時期也從未見過的執政黨立法“暴走”，未來統合黨束手無策。 不能否認少數黨派難以阻止擁有176個議席的巨大執政黨無視國會行為的局限性。根據國會法，即使組成協調委員會或無限制討論，巨大執政黨也可以憑借其議席數隨時叫停。但是，這種狀況條件不能成為在野黨軟弱應對的借口。政府昨天召開了緊急國務會議，表決通過了引起爭議的《住宅租賃保護法》，但是未來統合黨連對策會議都沒有召開，就這樣聽之任之。 執政黨在常任委員會或全體會議場單方面推進法案處理時，在野黨議員們聲稱“無條件不參加投票”並退場。他們沒有展現出始終堅守在現場，進行議事發言，追究法案問題的果斷。 房地產價格暴漲導致民心惡化後，執政黨將責任歸咎於前任保守政權，並把人們十分擔心檢、警等調查機關隸屬政權化的檢警調整案稱為“權力機構改革”，進行大力宣傳。雖然這種全方位的宣傳攻勢持續不斷，但在在野黨中卻看不到超越反對，從邏輯上進行批評，以國民為對象展開說服戰的切實面貌。雖然有可能演變成權力型不正之風的問題不斷出現，但在野黨也沒有表現出執著深挖的努力。 在數量劣勢下撒手不管，是自己否定在野黨存在的意義的行為。在野黨至今仍未擺脫過去“恐龍政黨”的惰性，只依靠背離執政黨失政的民心反射利益，是沒有未來的。要在院內外多種空間進行更加激烈的追問，與國民進行溝通。“為議席數所限”的借口已經行不通了。歷史上，也有過很多議席數比目前在野黨還少的在野黨主導政局的情況。

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