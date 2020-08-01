澳大利亞夫婦乘坐的快艇顛覆，“多虧蓋樂世S10才活下來”. August. 01, 2020 07:29. by 許桐準 hungry@donga.com. 澳大利亞壹對夫婦向三星表示感謝，稱他們在海中經歷了翻船事故，多虧了三星電子的智能手機“蓋樂世S10”，才得以保住性命。 據三星電子網站新聞室31日透露，上個月13日晚，傑西卡·韋德夫婦乘坐的快艇在距離澳大利亞昆士蘭凱恩斯海岸約38公裏遠的海中間，連接錨的繩索被電機纏住後傾覆。船上沒有救生衣或遇難位置自動發送裝置（EPIRB），而且鯊魚經常出沒，情況緊急。 韋德先生靠球形浮標浮在海上的狀況下，發揮聰明才智。他們利用蓋樂世S10的電話和短信，與海上救援隊取得了聯系；並開啟了智能手機全球定位系統功能，與海上救援隊共享了實時位置。救援隊到達附近時，利用閃光燈功能照亮周圍。由此，這對夫婦在2個小時後獲救。 後來，韋德向三星電子澳大利亞法人發送感謝郵件，稱“利用蓋樂世S10，在海洋事故中得以獲救”。韋德先生仍在使用這種產品。

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