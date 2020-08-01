“國王”詹姆斯準絕殺力助湖人取勝，精彩的比賽回來了. August. 01, 2020 07:29. by 金培中 wanted@donga.com. 洛杉磯湖人隊在美國職業籃球(NBA)聯賽重啟首場比賽中，憑借“國王”勒布朗•詹姆斯(36歲)的制勝進球，取得了令人振奮的勝利。31日，在美國佛羅裏達州奧蘭多迪士尼“世界體育中心”舉行的比賽中，湖人隊以103比101擊敗了洛杉磯快船隊。 在本賽季之前，兩隊不約而同地組成了詹姆斯、安東尼•戴維斯(27歲•以上湖人隊)和卡瓦伊•萊昂納德(29歲)、保羅•喬治(30歲•以上快船隊)的超級明星組合，引起了人們的關註。截止到當天，在兩隊的前3次交鋒中，快船隊以2勝1負領先。也有分析認為，30多歲的詹姆斯在比賽最後階段註意力不集中是湖人隊處於劣勢的原因。 但在時隔4個多月後重新開戰的比賽中，詹姆斯成為了球隊取勝的“鑰匙”。當天他取得了16分、11個籃板球、7次助攻的全面數據，在兩隊101-101戰平，距全場比賽結束還剩12.8秒的情況下第一次投籃不中，接著他抓下籃板球二次得分成功，鎖定了勝局。雖然詹姆斯的得分比戴維斯(34分、8個籃板球、4次助攻)、雷納德(28分、4個籃板球、4次助攻)、喬治(30分、5個籃板球、3次助攻)等年輕選手少，但切實地起到了“問題終結者”的作用。 在此前進行的比賽中，猶他爵士隊以106比104擊敗了新奧爾良醍醐隊。作為NBA第一號新冠肺炎確診者，為聯賽中斷提供借口的魯迪•戈貝爾(28歲•爵士)成功完成兩次決勝罰球等，以14分12個籃板球表現出色。

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