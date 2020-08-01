“除了不參加、退場之外別無良策”……找不到妙招的未來統合黨. August. 01, 2020 07:29. by 金埈馹 jikim@donga.com. “我們將進行徹底的立法鬥爭，在場內進行對決。但現實是，除了退出會場之外，連抗議的方法都沒有。” 未來統合黨的壹名議員31日對“未來統合黨今後的對執政黨鬥爭戰略”的提問做出了上述回答。 在聲稱既“要在場內進行鬥爭”、又說“除退場外別無他法”的矛盾性言語中，如實反映了未來統合黨的無力現實。共同民主黨最近壹周以近乎“暴走”的姿態猛烈推進法案處理和人事聽證會，但未來統合黨除了表示“國民會明白未來民主黨的本來面目”之外，沒有拿出任何有效的措施。 在未來民主黨實現速度戰法案處理的上個月28日至30日，未來統合黨在先後召開的14次國會常任委員會會議和1次全體會議，6次表示“民主黨壹家獨吞吧”，以“退場”或“不出席”表示抗議。因為在數量上處於劣勢的情況下，即使參加表決也只能是陪襯，所以做出了這樣的決定。 但是"超級執政黨"沒有眨壹下眼睛，反而對統合黨不參加表決表示：“沒有守護民主主義。”因此，黨內外的壹些強硬論者要求進行場外鬥爭。但是，黨內人士認為，考慮到實效性和名分，很難拿出對策。 未來統合黨院內代表朱豪英31日在廣播節目中表示：“雖然有人說應該同時進行場內外鬥爭，但是必須考慮全國的暴雨災害、保持社會距離、夏季休假等”，“因為需要動用巨大的費用等，所以雖然不排除可能性，但也不會輕易進行。”未來統和黨內，也以“黃教安當黨代表（黨首）時場外鬥爭失敗的記憶”“由保守集結引發的中立外延擴張的絆腳石”“回軍時間不明確”等理由，提出了場外鬥爭不可取的說法。 部分人主張應該找回由共同民主黨獨吞的常任委員長。但是未來統合黨核心人士表示：“在所有法案業已處理的情況下，現在沒有理由共同承擔民主黨暴走的責任”，“不考慮接受常任委員長的想法。”可以說，未來統合黨處於左右為難的現實之中。 當天，尹熙淑議員的“房地產5分鐘發言”成為實時檢索詞第壹位，在未來統合黨成為熱門話題。尹熙淑在前壹天的國會全體會議上以“我是承租人”為開頭的反對討論中說道，“我所想到的是，再過4年，我就壹動不動進入月租了，現在起不會再有全租了”，“到底是什麽膽量和傲慢，不檢查這些，把這個變成法律呢”，得到了選民們的共鳴。 未來統合黨院內發言人崔亨鬥表示：“尹議員的發言讓國民們感到暢快，傳達了真心話。即使通過這種方式走近國民，也會和國民壹起討論對策，並感到憤怒。”未來統合黨計劃，暫時通過這種國民認同的政策發言進行院內鬥爭，同時利用橫幅、社交網絡等進行院外鬥爭。

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