從第二學期開始，小學、初中、高中生上學日增加. August. 01, 2020 07:28. by 林雨宣 imsun@donga.com. 以小學、初中、高中學生為例，今年第2學期上學的天數將比第1學期有所增加。因為，為防止新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的擴散而制定的上學人數限制標準將有所改變。 教育部31日表示，從第二學期開始，計算目前學校密集度時適用的標準將從“日”改為“同一時間段”。例如，規定全校學生900人學校的可上學人數(三分之二以內)時，第一學期每天600人以下，但從第二學期開始，同一時間段內保持600人以下即可。如果分成上午班和下午班各上學一半，全校學生每天上學也是有可能的。從現實情況看，考慮到教師運用和防疫業務，每天上學並不容易，但與第一學期相比，上學天數很有可能增加。具體的上學方式由各學校規定。 教育部還制定了根據保持社交距離階段的上學方針。在保持社交距離第一階段，上學人數保持在全校學生人數的三分之二；第二階段，保持在三分之一以下(高中3分之2以下)；第三階段，100%的遠程授課或停課。目前，因新冠疫情的擴散，三分之一上學的首都地區和光州地區學校也將從第二學期開始放寬限制，保持在三分之二以下。教育部解釋說：“第二學期，考慮到授課的效率和防疫，盡量鼓勵學校不要隔日上學，而是要連續或隔周上學。實際上，各市、道教育廳及學校可以根據實際情況自主決定上學方式。” 另外，首爾小學校長會以437名校長為對象進行調查的結果顯示，47.8%的被調查者表示，“計劃在第二學期進行雙向遠程授課。”

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