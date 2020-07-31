連憲法機關監察院長都動搖的巨大執政黨的強橫. July. 31, 2020 07:28. . 共同民主黨前天在國會法制司法委員會集中攻擊了監查院院長崔在亨。執政黨議員主張，監查院對決定提前關閉月城核電站1號機組進行監查的過程中，崔院長做出了貶低政府脫核電政策的發言。甚至因為他流露出政治偏向而要求他辭職。 崔院長在國會答辯中說明稱，前產業通商資源部部長白雲圭在調查過程中曾表示，“脫核電是總統競選公約中包含的，是大多數國民支持的事項”，“文在寅總統大選的得票率是41%，能說是大多數國民嗎？”執政黨雖然抨擊崔院長這壹發言是“不服大選結果”，但這是在故意曲解上下文及其意義。 投入7000億韓元維修的月城1號機組的，雖然在經濟性評估中得出了應繼續工作的結果，但在2018年6月韓國水力原子能理事會上對它作出了關閉的決定。監查院正在對成為提前關閉的決定性鑰匙——經濟性評估是否妥當、是否有外部壓力等問題進行調查。在此過程中，對於接受監查的壹方提出的“大多數國民支持”的防禦理論，崔院長指出的是，這是大選當選者的競選公約，不能因為這樣就無條件地斷定，這是為大多數國民支持的。 監查院對月城1號機組進行監查是受國會委托於去年10月開始進行的，但過了法定監查時間（5個月）後仍未得出結論。有傳聞稱，崔院長和現政府任命的監察委員的意見相左，最終報告在審批中被多次擱置。在這種情況下，執政黨之所以攻擊崔院長，似乎是暴露出了必須防止出現不利於政府脫核電站政策基調的監查結果的危機感。青瓦臺向空缺的監查委員推薦了具有親政府傾向的人士，但是崔院長擔心政治偏向性而表示反對，這也刺激了執政黨。 監查院雖然是總統直屬機關，但與職務相關，它是獨立的憲法機關。監察院的獨立性在1987年民主化以後壹直作為不可侵犯的領域而存在。任何壹個政權都沒有因為監查院不符合政治口味而如此攻擊監查院院長。執政黨應停止正面違反憲法精神、破壞民主根基的行為。

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