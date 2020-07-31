國王詹姆斯VS上季總決賽MVP... 巨星對決點燃NBA重啟戰. July. 31, 2020 07:28. by 兪載泳 elegant@donga.com. 因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的擴散而在3月份中斷的美國職業籃球(NBA) 2019~2020賽季，時隔4個月將再次拉開帷幕。“國王”勒布朗•詹姆斯(36歲•洛杉磯湖人隊)從重新開賽的第一天開始，就與同區競爭對手洛杉磯快船隊展開較量，引起了球迷們的關註。 目前排名西部聯盟第1、2位的湖人(49勝14負)和快船(44勝20負)之間的對決被認為是“提前預演的西部聯盟決賽”。如果說湖人隊有詹姆斯，那麽快船隊就有上個賽季帶領多倫多猛龍隊奪得NBA總決賽冠軍，並被選為總決賽最有價值球員(MVP)的卡瓦伊•萊昂納德(29歲)。雖然目前排名靠前的是湖人隊，但美國ESPN最近以16名專家為對象進行的“西部冠軍隊”問卷調查中，快船隊(9票)力壓湖人隊。東部聯盟的冠軍球隊是揚尼斯•阿德托昆博(26歲)率領的密爾沃基雄鹿隊(13票)，得到了壓倒性的支持。 參加剩余賽季的球隊在全部30支隊伍中，有22支隊(西部13支+東部9支)有可能進入季後賽(PO)。參賽球隊不分主場和客場，在美國佛羅裏達州奧蘭多迪士尼世界準備的“世界體育中心”的3個球場，以“無觀眾”的形式每隊進行8場比賽後，於下月18日開始季後賽較量。湖人隊只要在8場比賽中贏得3場比賽，就能確定自己西部排名第一的位置。 在聯賽中斷期間，以徹底的管理提升了狀態的詹姆斯，在27日與奧蘭多魔術隊的練習賽中取得了20分、7次助攻的數據，結束了預熱。詹姆斯在自己的社交網絡服務上寫道：“我將摧毀站在我面前的攔路者。上賽季的復仇還在繼續。23號(自己的專機)飛機起飛許可，是您思念並熱愛的籃球”，表達了強烈的決心。湖人隊在上個賽季只停留在了西部聯盟第10位，無緣季後賽。 本賽季的個人獎將考慮聯賽重啟後無法參賽的球隊，以聯賽中斷之前的紀錄來決定。常規賽MVP很有可能連續2年歸屬於“字母哥”阿德托昆博，而本賽季的聯盟得分王(平均每場34.4分)詹姆斯•哈登(休斯敦火箭)和詹姆斯也被認為是獲獎的有利候選人。

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