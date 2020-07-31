被傳喚出席反壟斷聽證會的“科技恐龍4大巨頭”. July. 31, 2020 07:28. by 兪載東 jarrett@donga.com. 亞馬遜、蘋果、谷歌、臉書(Facebook)等美國4大信息技術(IT)企業的首席執行官(CEO)們一下子被叫到了美國議會聽證會現場。雖然因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的余波，只進行了視頻通話，但上述“4大巨頭”的CEO一同出席議會還是第一次。 29日下午(當地時間)在美國華盛頓舉行的眾議院司法委員會反壟斷小組聽證會上，議員們譴責說：“這些企業在市場上享有壟斷地位，正在損害美國經濟。”少尉委員長大衛•西西利尼在發言中表示：“我們的祖先沒有向國王低頭。現在我們也不會向‘網絡經濟的皇帝’屈服。” 對於臉書CEO馬克•紮克伯格收購Instagram一事，法司委委員長傑裏•內德勒批判稱“這違反了《反壟斷法》”。魯西•凱伊•麥克白議員對蘋果擅自清退其他公司的競爭應用程序的嫌疑進行了提問。 對此，CEO們解釋稱“我們正在進行激烈的競爭”，認為各種非法嫌疑並不屬實。 蘋果CEO蒂姆•庫克提及三星電子和LG電子、華為等企業，主張“智能手機市場處於極度競爭的環境中”.谷歌CEO孫達爾•皮查伊也表示，“由於與推特、微博、Instagram等的激烈競爭，網絡廣告費用在過去10年間下降了40%之多。” 紮克伯格CEO表示：“臉書是令人自豪的美國企業。美國的技術企業共享民主主義、競爭和包容的價值等，但中國正在打造與此完全不同的概念網絡企業”，呼籲大家愛國。這被解釋為，通過提及中國威脅論，暗示向美國企業施壓，只會給中國帶來利益。 亞馬遜CEO傑夫•貝佐斯在書面陳述中提到了17歲懷孕的母親和古巴出身的養父等艱難的家庭環境。他強調自己是“美國夢(American dream)”的象征，想要獲得議員們的好感。 但是，西西利尼委員長在最後發言中總結道：“這些企業都是壟斷企業。部分企業應該被分割。” 實際上，這“4大巨頭”很難輕易從危機中解脫出來。美國法務部從去年開始對主要IT企業違反《反壟斷法》的嫌疑進行了高強度調查。根據其結果，有可能被處以巨額罰款，甚至有可能被多家企業瓜分。特朗普總統當天在舉行聽證會之前通過推特表示，“如果議會不給大型科技公司(BigTech)帶來公正，即使需要我下達行政命令，也會去解決。”

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