李政宰：請期待光是看著就讓人脊背發寒的“惡魔”. July. 31, 2020 07:28. by 金哉希 jetti@donga.com. 大韓民國還有像李政宰(48歲)這樣名臺詞多的演員嗎？《新世界》的“中區大哥，這不是太淘氣了嗎？”、《觀相》中的“怎麽會是我成為王者？”、《暗殺》中的“我體內嵌有6顆日本鬼子的子彈”等等。李政宰飾演的角色總能給觀眾留下濃濃的余韻，也許有人沒看過他的電影，但沒有人不知道他的臺詞。 這不僅僅是臺詞的力量。孩子般的天真爛漫和肌肉顫抖的狠勁兒共存的眼神，再加上粗豪的中低音嗓音，原本只有寥寥幾個字的臺詞像蹦跳的魚一樣，從文本中解放出來。 每次拍攝的作品都刷新“人生角色”的李政宰這次飾演了只剩下殺氣的追擊者“雷”。這一角色將出現在下月5日上映的洪元燦導演的電影《從邪惡中拯救我》中。雷以殺人承包商仁南(黃政民飾)殺害自己的哥哥為契機，追擊仁南身邊的所有人，無情地揮刀。繼獲得開啟韓國黑色電影新篇章的《新世界》之後，兩位演員時隔7年再度合作而成為話題。 30日上午在首爾鐘路區三清洞一家咖啡廳見到的李政宰將雷比喻為“追逐獵物的猛獸”。 “雷追殺仁南及其家人、朋友的目的，難道只是為哥哥報仇嗎？ 我認為不是。復仇只是借口。雷是正在尋找獵物的猛獸，因此有了他殺人非常合適的借口。即使靜靜地呆著，我也會用讓人感到殘忍的人物來集中表現雷這個人物。” 雷的首次登場超越了《觀相》中首陽大君的登場場面(Scene)，具有壓倒性的優勢。雷有著消瘦的兩頰、覆蓋整個脖子的紋身、長到腳腕的白色大衣，悠閑地出現在哥哥的葬禮上，用沒有一絲溫情的涼眼俯視著成了冰冷的屍體的哥哥。表示“從第一次登場開始就投入到角色之中才能在演出時間內讓觀眾和角色一起呼吸”的他親自挑選了在葬禮上要穿的服裝。 “雖然大家都認為葬禮上要穿黑色衣服，但當問自己‘盲目殺人的雷到底會不會在意’時，答案是‘不是’。所以特意選擇了白色大衣。我需要呈現最大限度的疲憊、感情消耗的雷的臉，從拍攝前一天開始就一直沒喝過水。” 20多年來，他拍攝了4部突破1000萬觀眾的電影，來往於主角、配角之間積累了角色本性，現在是不是可以稍微放下一點？ 但是他依然為了演繹“從未演過的角色”而不斷進行自我鞭策。

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