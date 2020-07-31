特朗普：“駐德美軍減少三分之壹，是因為德國沒付錢”. July. 31, 2020 07:28. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、巴黎=常駐記者 金潤鐘 lightee@donga.com,zozo@donga.com. 美國總統特朗普就裁減駐德美軍三分之壹的決定表示：“因為德國沒有付錢。”這赤裸裸地暴露出美軍裁軍和防衛費問題有聯系。美國政府有可能把駐韓美軍定為下壹個目標的擔憂正在加大。 特朗普當地時間29日在白宮會見記者，就裁減駐德美軍的問題表示，“德國處於欠債不還（delinquent）狀態，不付錢”，提出了防衛費問題。這是在國防部長馬克·埃斯珀正式宣布在3.6萬名駐德美軍中裁減1.19萬人，比此前公布的裁減規模（9500人）還要多之後發生的事情。 特朗普說：“德國這幾年都不付錢，也不想交錢。”他反問道：“我們為什麽要把所有軍隊駐紮在那裏？” 他還提到美國數年來在與德國的貿易和國防等領域遭受損失，並表示：“所以我們在減少兵力。”他三次反復使用“欠債不還”壹詞，並強調：“我們再也不想當冤大頭（sucker）。” 當天上午，埃斯珀也在新聞發布會上被問到德國支付國防費用和縮減駐軍的關聯性時，他表示，“德國作為歐洲最富有的國家，可以多支付國防費用，必須多支付壹些”，加入了施壓的行列。他在開場白中強調：“此次縮減決定的實現，是出於北約加強對俄羅斯的遏制和海外駐紮美軍的戰略靈活性。”但這僅僅是名義上的說法，特朗普的講話已經承認了這壹點。 在駐德美軍裁軍規模超出預想後，德國發出了批評的聲音。德國政府大西洋關系協調官彼得·拜爾當地時間29日在接受德新社的采訪時表示：“裁減駐德美軍，不僅不符合德國和北約，也不符合美國的安全利益”，“在華盛頓，不僅民主黨，共和黨、國防部內部反對（撤走駐德美軍）的人也很多。計劃可能會失敗。” 有分析認為，隨著特朗普政府把“提高防衛費”和“撤回駐海外美軍”聯系起來的動作越來越露骨，對防衛費分攤額協定談判變得長期化的韓國，也有可能以同樣的邏輯加強施壓。此前，負責韓美防衛費分攤磋商的美國國務院談判代表詹姆斯·德哈特當天調任北極圈協調官。據悉，負責中東領域的女外交官等被提名為繼任人選。考慮到特朗普拒絕接受德哈特與韓國進行工作磋商時暫時達成協議的13%的上調案，預計下壹任將是更強硬的談判代表。 對此，華盛頓外交消息靈通人士表示：“據我所知，美國國務院副國務卿斯蒂芬·比根本月初訪韓過程中曾試圖協調韓美間對防衛費分攤額的分歧，但沒有取得成果”，“防衛費分攤和駐韓美軍縮減問題暫時處於沒有浮出水面的狀態。”

한국어