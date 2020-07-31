“韓國水力原子能涉嫌偽造‘關閉月城1號機組’的理事會錄音記錄”. July. 31, 2020 07:28. by 金埈馹, 具特敎 jikim@donga.com,kootg@donga.com. 有人懷疑，韓國水力原子能公司涉嫌偽造決定關閉月城核電站(原子能發電站)1號機組的理事會的錄音記錄，並提交給了國會和監查院。 一直反對“拯救核電站國民行動”等脫核電站政策的市民團體30日在國會上主張：“為了支持總統宣布提前關閉月城1號機組的宣言，我們掌握了韓國水力原子能改變(造假)理事會會議記錄的證據。” 根據市民團體公開的資料顯示，韓國水力原子能在2018年6月15日偽造了緊急理事會會議錄音記錄，並於2018年和去年提交給了國政監查。同樣的資料還作為監查院監查資料被提交。市民團體主張說，韓國水力原子能以刪除或縮減提出經濟問題的理事的發言內容等方式偽造了錄音記錄。根據未來統合黨權明浩議員掌握的資料，韓國水力原子能社長鄭在勛在2018年3月的社長職位公開招募過程中提出了“早期關閉月城1號機組是對經濟性、地區接受性、穩定性等各事項進行評價，並盡可能在年內達成韓國水力原子能層面的決策”的職務執行計劃書。 對此，韓國水力原子能方面表示，“理事會會議記錄是征得全體理事同意後制作的，(市民團體的主張)有很多地方與事實不符”，並解釋說，鄭社長的履行職務計劃書“表明了原則性的立場”。

한국어