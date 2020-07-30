本月2.65萬億韓元，三星電子吸攬大量外國投資者. July. 30, 2020 07:45. by 金紫炫記者、徐東日記者 zion37@donga.com,dong@donga.com. 韓國股市“大將股”三星電子在最近4個交易日內股價上漲9%左右，即將恢復至6萬韓元水平。這可以解釋為，業績改善和美中矛盾帶來的反射利益、英特爾公布芯片制造業務外包等帶來的期待感等綜合因素交織在一起，以外國投資者為中心的收購勢頭集中所致。 29日，在有價證券市場，三星電子的股價比前一天上漲0.68%(+400韓元)，以5.9萬韓元收盤。盤中一度上漲2%以上，自今年2月20日後約5個月來首次突破了盤中6萬韓元。三星電子股價前一天暴漲5.4%，對6萬韓元線恢復和刷新歷史最高值(6.28萬韓元)的期待感高漲。 外國投資者的大量買進帶動了股指的上漲。外國投資者繼前一天買進價值9208億韓元的三星電子股票後，當天也凈收購了2894億韓元規模的股票。進入本月以來，外國人購買三星電子股票的金額達到了2.6501萬億韓元。繼三星電子之後，浦項制鐵的純收購額同期僅為3020億韓元，考慮到這一點，外國人投資的大部分資金都集中在了三星電子身上。 財界和金融投資業界分析認為，圍繞三星電子的內外利好因素帶動了收購趨勢。特別是在新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)中半導體、家電事業等表現良好，預告了第二季度(4~6月)超出預期的業績。再加上美國英特爾公司發布芯片制造業務外包等消息，業績改善的期待感進一步增大。也就是說，三星電子可以和掌握全球代工市場的中國臺灣企業TSMC(臺積電)一起，獲得英特爾的半導體生產合同。 這反映出人們期待以美國為中心的“反華為”戰線會給三星電子帶來機會。因為對於與中國華為就全球5G通信設備市場展開競爭的三星電子來說，這是提高市場支配力的重要因素。有分析認為，由於世界範圍內釋放的巨大流動性以及美元疲軟，投資資金流入新興國家市場，對韓國證券市場的大將股三星電子有利。有觀測稱，外國投資者在相對來說受新冠疫情影響較小的韓國市場正增加投資比重。 此前三星電子股價的恢復勢頭相對低迷，因此有人期待三星電子的股價在短期內會延續上升趨勢。SK證券研究中心主任崔錫元(音)表示：“最近由於美元弱勢環境等因素，出現了有利於外國投資者流入的環境，再加上對智能手機和半導體需求的積極信號正在以海外市場為中心延續下去。”

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