開啟宇宙開發之路的“固體燃料枷鎖”宣告解除，希望堅持堂堂正正的國家利益外交. July. 30, 2020 07:45. . 隨著韓美導彈方針被修改，韓國可以向宇宙發射體使用固體燃料。青瓦臺28日表示：“通過修改導彈方針，不僅是現有的液體燃料，我們也可以自由地研究、生產、擁有固體燃料和混合型等多種形態的發射體。” 這是1979年制定導彈方針後的第四次修改，對於解除阻礙韓國遠程火箭開發的枷鎖具有重要意義。當初以韓國的秘密導彈開發為契機，韓美於1979年簽署了限制射程和彈頭重量的諒解備忘錄，此後，導彈方針成為韓國提高宇宙開發和國防力量的巨大障礙。此後，隨著朝鮮核、導彈威脅越來越大，其限制先後3次得到緩解，但朝鮮發射洲際導彈後，我國連壹顆衛星都未能正常升空。 通過此次方針修改，韓國也可以使用比液體燃料生產成本低、效率高的固體燃料，從而可以參與宇宙開發競爭。特別是其軍事含義重大。這將大大提高依賴美軍“眼睛”的韓國軍隊的情報、監視、偵察能力。通過自主研發的運載火箭發射衛星，構建韓半島上空的“24小時監視體系”將變得可能。對於政府推進的戰時作戰控制權的移交，它也是核心要素。 據悉，當初韓美雙方還討論了解除彈道導彈射程限制（800公裏），但未能談成。青瓦臺安全室第二次長金賢鐘表示：“最終將在不久的將來得到解決。”根據此次修改，具備了可以在有事時轉變為洲際導彈級遠程彈道導彈的潛在能力，因此沒有必要急於解除引發周邊國家反對的射程限制。 況且，這是在中美矛盾達到最高潮、防衛費分攤額等同盟懸案尚未解決的情況下傳出的好消息。因此，也有不少人擔心，作為代價，美國會要求提高防衛費分攤額或參與牽制中國的戰略。美中對峙越是激化，韓國外交的路越窄，危險越大。雖然路途艱難，但如果能在夾縫中維護和提高國家利益，那就是真正的外交能力。雖然進壹步提高了同盟關系，但現在還需要好好管理好周邊關系。

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