描寫女人痛苦的畫家. July. 30, 2020 07:46. . 梳理頭發是非常私人的日常生活。只有親密的關系才能幫著梳理頭發。以芭蕾舞者繪畫而聞名的埃德加·德加還經常畫梳頭發的女人。最大膽地描述這壹主題的就是這幅畫。但是畫中女性的表情不知為何看起來不舒服和痛苦。畫家為什麽會畫出這種樣子呢？ 整體上被處理成紅色的畫中的背景是19世紀巴黎的某個家庭室內。身穿粉紅色襯衫的侍女正在梳理女主人的長頭發。看似孕婦的主人被力度較大的梳頭動作所拉扯，身體向後傾，似乎感到痛苦，正用右手按住自己的頭皮。似乎是在說：“啊，好痛。輕著點梳！”這是從未留過長頭發的人絕對不會知道情況和痛苦。 德加清楚地知道，女人們如何抓住頭發梳頭，頭發不好梳時如何解決。雖然壹輩子都是單身，但通過模特們可以仔細觀察到女人私密的壹面。為了了解梳頭的感覺，他還給模特梳頭長達好幾個小時。“他是個奇怪的人。我擔任模特的4個小時裏，他總是給我梳頭。”與當時其他男性畫家不同，德加在畫裸體畫時，也沒有和模特發生“任何關系”。他只專註於繪畫。反過來說,這也是因為他非常討厭女性. 他甚至喜歡看到女模特們與痛苦作鬥爭。因此，在他的畫中，並不是充滿性感美的魅惑女性，而是有很多疲憊或痛苦的日常女性。 這幅畫也包含著長發孕婦日常生活的不便和痛苦。從女傭的頭部和手臂沿著主人身體連接起來的對角線表示其痛苦的流向。如果痛苦有顏色的話，那肯定是像血壹樣的紅色。這就是為什麽整幅畫都是紅色的的原因。這幅畫最終未完成，在德加死後，由亨利·馬蒂斯購得。

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