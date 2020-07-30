孫興慜與凱恩並列獲得托特納姆熱刺隊賽季最高評分. July. 30, 2020 07:45. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “孫興慜在托特納姆熱刺隊需要他的時候發揮了作用。” 英國足球專業媒體《足球倫敦》對2019~2020賽季表現出最好一面的“孫旋風”孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊)做出了這樣的評價。 29日，以英超聯賽(EPL)托特納姆熱刺隊球員為對象進行賽季整體評分的該媒體給孫興慜和哈裏•凱恩(27歲•英格蘭)打出了球隊最高分9分。《足球倫敦》表示：“孫興慜說‘雖然本賽季非常辛苦，但學到了很多東西’”，並補充道，“雖然經歷了胳膊受傷(今年2月與阿斯頓維拉隊的比賽)等困難，但他仍然貢獻了18粒進球和12次助攻(孫興慜的單賽季最多攻擊點)。” 孫興慜本賽季創下了韓國人歐洲聯賽最多進球(目前134個)、亞洲球員首次加入EPL“10(進球)-10(助攻)俱樂部”等多項紀錄。與孫興慜同分排在第一位的前鋒凱恩雖然受到了腿筋受傷等困擾，但仍然攻入24球，展現了他作為英格蘭國家代表隊王牌射手的一面。 另外，英國媒體報道說，托特納姆熱刺隊一直對韓國國家隊後衛金玟哉(24歲•北京國安隊)的轉會表現出濃厚的興趣。英國《標準晚報》報道說：“托特納姆熱刺隊已經向北京方面咨詢了引進金玟哉的問題。”

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