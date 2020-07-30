美國艾美獎候選作品，Netflix大包大攬. July. 30, 2020 07:45. by 朴善熙記者 teller@donga.com. 全球在線視頻服務(OT)企業Netflix的作品創下了第72屆艾美獎最多提名的新紀錄。 據主管艾美獎的美國電視藝術科學學院28日(當地時間)發表的最終候選作品顯示，Netflix在包括最佳作品獎、最佳男主角等在內的160個獎項中獲得了提名。 電視劇作品獎候補有《黑錢勝地Ozark》、《王冠The Crown》、《奇妙物語Stranger Things》等三部作品。電視劇最佳男主角候選人是《黑錢勝地》的傑森•貝特曼，最佳女主角候選人是《王冠》的奧莉薇婭•柯爾曼。 去年以《權力的遊戲》稱霸艾美獎的HBO，憑借電視劇《守望者Watchmen》等的善戰，繼Netflix之後，誕生了107個部門的候選作品和演員。告發種族歧視主義的《守望者》在26個部門中被提名為候選人，在單一作品中成為最多候選者。該片以1921年白人優越主義者殺害300多名黑人的“塔爾薩種族歧視屠殺”事件為原型。 另外，韓裔演員桑德拉•吳憑借BBC美國版《殺死伊芙Killing Eve》獲得了電視劇系列部門最佳女主角的提名。桑德拉•吳2018、2019年也曾入圍，但都沒有獲獎。此次她在《Killing Eve》中飾演英國情報部MI5的諜報員伊芙。頒獎儀式將於9月20日在美國洛杉磯微軟劇場舉行，ABC電視臺將進行現場直播。

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