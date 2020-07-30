美國國防報告：“駐韓美軍將減少對地面作戰力量的要求”. July. 30, 2020 07:46. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國國防領域政策報告指出，針對非中國而是朝鮮和韓半島的駐韓美軍的地面作戰力量的要求將有所減少。由於這是在美國國防部預告將討論美軍在印度太平洋重新部署問題的情況下做出的決定，因此，能否對相關政策產生影響備受關註。 美國陸軍研究生院下屬戰略研究院在本月中旬發表的題為《陸軍的轉變：印度太平洋司令部的超競爭和美國陸軍的戰區設計》的報告中提出了上述主張。據“美國之聲”當地時間28日報道，該報告是國防部長馬克·埃斯珀在2年前擔任陸軍負責人時提出的研究課題。 該報告書預測稱，考慮到目前的趨勢，中國將成為印度太平洋內美國最大的軍事競爭者。俄羅斯將焦點放在歐洲，朝鮮將繼續進行包括核武器在內的大規模殺傷性武器和導彈實戰部署，但常規戰鬥力將會萎縮。這意味著美國為應對朝鮮威脅而制定的防衛戰略在未來10年內很有可能被弱化。 報告指出，現在美軍在區域內的前沿部署態勢以韓國戰爭和冷戰為基礎的，並評價稱，“雖然認為為應對第二次韓國戰爭而采取的這種部署計算方法可以起到費用對比的效果，但在戰略上是不負責任的”。報告同時分析認為，考慮到戰時作戰指揮權的移交、韓國軍隊的現代化趨勢、以及在有事時應對大規模地面戰的駐韓美軍的需求將會減少。

한국어