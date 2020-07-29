金正恩瞄準特朗普之後，聲稱“永久擁核”，是在加快自取滅亡. July. 29, 2020 07:34. . 在迎來《6·25停戰協定》簽署紀念日的27日，朝鮮國務委員會委員長金正恩召集老兵們表示：“我們壹直走核擁有國的自我發展道路”，“依靠自衛性核遏制力，國家的安全和未來將永遠得到強有力的保障。”金正恩曾在18日的黨中央軍事委員會會議上提到“戰爭遏制力”，再次提到“核”，明確表示不會放棄。 金正恩的“核擁有國”發言沒有什麽新奇的。朝鮮已經在憲法中明確規定了“核擁有國”，此次發言很大程度上也帶有在所謂的“戰勝節”上提出的加強內部團結的目的性質。但是，他直接用自己的嘴，而不是通過親信，說出了自前年以來壹直克制的“核擁有國”、“核遏制力”等詞語。他的態度是，現在拋開無核化談判路線，不願再隱藏擁核國家的野心。今後為了強化核擁有國地位、正式開始大型挑釁的可能性也相應地提高了。 金正恩的發言也有著眼於距今還有3個多月的美國總統大選和之後的打算。朝鮮最近仍迷戀於從美國傳來的美國總統特朗普的“10月驚喜”，但由於新冠疫情長期化和美中矛盾激化，這種可能性越來越小。最終，這相當於是在向特朗普總統發出警告，如果不參加以河內會談破裂而結束的“小交易”談判，將很難避免核、導彈挑釁這壹選舉不利因素。 甚至可以窺見對特朗普總統落選、選舉之後未雨綢繆的打算。最近，在拜登的競選團隊中，最有力的副總統或國務卿候選人是前總統安全事務助理蘇珊·賴斯，她在2017年戰爭危機達到高潮時曾表示“如果無法避免，可以承受（tolerate）朝核”。朝鮮期待這種“朝核現實論”，公開表示了作為核擁有國進行相互核裁軍談判的打算。 據推測，朝鮮擁有的核彈頭至少有50多枚，如果再加上潛射彈道導彈，具備第二擊報復能力只是時間問題。但是，美國不會為朝鮮的淺顯伎倆所動。賴斯主張的，也不是草率采取軍事行動，而是要通過對朝制裁和孤立朝鮮等提高其體制脆弱性的長期施壓戰略。如果朝鮮再次將時鐘撥回到3年前，等來的只能是徹底的孤立和饑餓。

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