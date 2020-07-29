與奧巴馬不同的拜登的“戰略忍耐2.0”. July. 29, 2020 07:36. by 黃仁贊 hic@donga.com. 美國總統奧巴馬在2017年1月卸任之前，給副總統拜登送上了驚喜禮物。奧巴馬作為美國總統親自向共事8年的拜登頒發了授予為世界和平等作出貢獻的美國人的最高獎項“自由獎章”。奧巴馬特有的感性發言“拜登讓我成為了更好的總統”，甚至讓拜登流下了眼淚。 但是奧巴馬在拜登去年表明參加大選意向時卻極力勸阻。他當時的意思是，為了阻止特朗普（74歲）再次當選，他期待不是由拜登（78歲）而是更加年輕的政治家站出來，掀起壹股新風。奧巴馬直到4月才公開宣布支持拜登。 然而，拜登最近卻開始掀起“大望論”。離總統選舉只剩下不到100天的時間，特朗普總統的支持率差距已經落後了兩位數。當然，考慮到特朗普背後隱藏的支持層“害羞的特朗普支持者”，現在就下結論還為時尚早。但新冠疫情引發的經濟不利因素，無疑給特朗普競選連任美國總統亮起了紅燈。 對於韓國來說，看待美國大選的算法變得復雜起來。最引人關註的是，在兩次朝美首腦會談後也沒有取得實質性成果的朝鮮無核化問題，如果拜登掌權，將會有什麽改變。 拜登在1月民主黨總統候選人討論會上表示：“不會無條件地會見朝鮮國務委員會委員長金正恩”，“特朗普總統無條件地會見他，賦予了體制的正當性，削弱了制裁。”去年11月，拜登就特朗普總統的對朝鮮戰略批評說：“這種粗魯而艱險的外交裏，沒有任何戰略和耐心。”因此很多人觀測說，如果拜登當選，奧巴馬對朝鮮展開的“戰略忍耐”將重現。前總統安全事務助理約翰·博爾頓表示：“如果拜登當選，就相當於‘與奧巴馬再過4年’。” 但是，拜登即使再次打出“戰略忍耐”牌，直到朝鮮發生變化為止，也不會與奧巴馬時代壹模壹樣。最為重要的是，勒緊朝鮮的制裁牌變得更加嚴厲。朝鮮曾在河內會談中與寧邊核設施對換來解除的聯合國安理會5項核心制裁，都是2016年3月以後通過的決議，實質性制裁效果都是在特朗普政府上臺後發揮的。這些制裁從源頭上封鎖了鐵礦石和水產品等朝鮮的主要出口，讓朝鮮的海外勞動者全部回國等，集中力量切斷平壤的美元來源。 另外，拜登很有可能為了通過制裁獲得朝鮮的讓步，強調與中國的合作。已經出現了這種氛圍。他在選舉陣營的網站上寫道：“將通過與同盟國以及與中國的合作，展開協調壹致的對朝鮮活動。”拜登今年1月曾公開表示：“將通過中國向朝鮮施壓，迫使朝鮮實現無核化。” 拜登認為解決朝核問題的“鑰匙”是中國，這種認識由來已久。他在擔任副總統時的2013年12月，在金正恩的姑父張成澤落馬的傳聞傳開後，曾與國家主席習近平會面，強調了對朝施壓及合作。這樣的拜登在2016年接受某電視臺采訪時表示：“我對習主席說，‘如果放任朝鮮核問題，日本就會進行核武裝’、‘日本可以在壹夜之間制造核武器’。”拜登的意思說，他向中國施壓說，如果中國不協助解決朝鮮核問題，東北亞可能會出現以日本為首的核競爭。 問題是在拜登的這種徹底的制裁與合作布局中，韓國也不例外。拜登去年12月接受美國外交協會采訪時，曾特意提及韓國說：“美國應該在亞洲國家，其中特別加強與韓國的合作。”雖然這句話是在批評特朗普“無視同盟”的同時說的，但在加強與韓國的聯合方面，首要課題應該是對朝政策。 在這種情況下，文在寅政府最近除了朝美談判之外，正在推進獨自加強南北合作的方案。對此，外交界已經出現了是不是與拜登的對朝認識存在距離的說法。韓國政府有必要傾聽如果拜登當選，韓美之間在解決朝核問題上的分歧將會擴大的憂慮。

한국어