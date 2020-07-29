高宗的陶瓷為何出現在日本東京的賓館？. July. 29, 2020 07:35. by 金民 kimmin@donga.com. 1886年與朝鮮建交的法國總統薩迪•卡諾贈送了兩套陶瓷器。它們就是賽佛爾(Sevres)陶瓷制作所制作的“白瓷彩色薩拉米納(Salamine)瓶”和“克洛迪昂(Clodion)瓶”。薩拉米納瓶作為國立故宮博物館收藏品留了下來，一對克洛迪昂瓶則去向不明。原以為遺失的克洛迪昂瓶最近在日本東京王子酒店的西餐廳被發現。高宗收到禮物後，陶瓷器前往日本的緣由是什麽呢？ 克洛迪昂瓶是深邃、神秘的鈷色(天藍色)和毛筆痕跡如影隨形的名品。大多數金屬氧化物達到1000度就會分解，因此如果要發出藍色，就需要最高級的技術。因此，克洛迪昂瓶的藍色也被稱為“塞佛爾藍”。把手和外圍環繞著金邊。 國立古宮博物館學藝組正在準備展示朝鮮王室使用的西洋瓷器的“新王室陶瓷”展，通過照片追蹤了克洛迪昂瓶的下落。1918年，在大韓帝國皇室家族照片上其樣子得到了確認。但在20世紀50年代，在日本東京英親王宅邸照片中發現了克洛迪昂瓶。學藝組推測，隨著英親王的赤阪宅邸於1930年竣工，石造殿家具的一部分被移走，當時克洛迪昂瓶也一同前往。 1955年英親王宅邸被出售給了西武集團創始人堤康次郎(1889~1964年)。之後被用作西武集團的連鎖公司王子酒店，經過2016年的翻新，現在作為法國餐廳及結婚禮堂進行運營。據說，飯店原樣保留了英親王府邸的結構和室內裝修，克洛迪昂瓶也就這樣留在了那裏90多年。 研究師郭熙元坦言：“在日本親眼看到克洛迪昂瓶的時候讓我起了雞皮疙瘩，但是馬上想起陶瓷中蘊含的近代朝鮮王室的悲傷歷史，心裏很不是滋味。”他還補充說，“現在王子酒店舊館英親王住宅面臨拆除危機，但酒店方面改變主意，幸運地維持了原貌。” 那麽克洛迪昂瓶能回到國內嗎？目前由私人企業西武集團持有，因此情況不透明。第二次世界大戰戰敗後，日本皇族的財產被沒收時，作為皇族一員英親王的宅邸也落入房地產商手中。學藝組雖然也進行了作品租賃協議，但是因為新冠病毒疫情而未能如願。郭研究員表示：“優先在於確認海外所在文化遺產，因此從這方面來說很有意義。” 展出日期為7月29日至10月4日。入場券免費。

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