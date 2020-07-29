像是故意做给韓美看，金正恩稱朝鮮是“誰也不能藐視的核擁有國”. July. 29, 2020 07:35. by 權五赫 hyuk@donga.com. 朝鮮國務委員會委員長金正恩自2018年開始朝美無核化談判、韓朝對話以來，首次直接將朝鮮定義為“核擁有國”，並提到了“自衛性核遏制力”。分析認為，這壹表態流露出了面對在11月總統選舉前夕支持率不斷下降的美國總統特朗普，朝鮮有意作為核擁有國與美國進行核裁軍而不是無核化的談判。 朝鮮中央通訊社28日報道稱，金正恩在停戰協議簽署紀念日27日召開的第六次全國老兵大會上說：“我們堅強地克服了所有壓力和挑戰，作為核擁有國走過了壹條自己的發展道路。”他還稱：“朝鮮已經上升到了世人不能無視、也不得不承認的戰略地位。”戰略地位是指核擁有國地位。這是金正恩自2016年5月在勞動黨中央委員會的總結報告後，時隔4年再次直接提及朝鮮為“核擁有國”。 金正恩還表示：“憑借可靠、有效的自衛性核遏制力，這片土地上不會再有戰爭的說法，國家的安全和未來將永遠得到堅實的保障。”他聲稱：“現在誰也不能藐視我們。如果藐視，將會付出沈重的代價”，“在打造誰都無法侵犯的最強國防力的道路上，壹刻也不會停止前進。” 他的意思是，朝鮮已經進入了擁有相當數量核武器的核擁有國，而且因為只有通過核武器才能保障國家安全，所以不會放棄。這是今年金正恩首次直接提及核遏制力。此前，朝鮮強調，將延續今年5月中央軍委第四次擴大會議上明確的加強核遏制力的方針。勞動黨第壹副部長金與正在10日的談話中表示：“美國不要在奪走我們的核武器上動腦筋，在不讓我們的核武器對自身造成威脅上動腦筋會更容易、更有益。” 金正恩稱美國為“美帝國主義的侵略性和野獸性”，露骨地表現出敵對感，而對中國則對參加6·25戰爭的中國軍隊表示“崇高的敬意”。

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