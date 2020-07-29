摩德納和輝瑞公司進入新冠病毒疫苗“最後一關”臨床3床試驗. July. 29, 2020 07:35. by 李潤泰記者 oldsport@donga.com. 美國制藥公司摩德納(Moderna)和輝瑞(Pfizer)同時進入了開發新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)疫苗的最後程序—臨床3床試驗。有期待稱，根據試驗結果，最早可在今年年末生產疫苗。 27日(當地時間)，據《華爾街日報》(WSJ)透露，摩德納和輝瑞公司當天分別進入了臨床3床試驗。以大規模人員為對象進行的臨床3床試驗是最終檢驗藥品的穩定性和功效的階段。也就是說，如果此次試驗取得成功，就可以生產疫苗。 摩德納公司在全美89個城市，輝瑞公司在美國39個州和阿根廷、巴西、德國各以3萬人為對象，進行新冠病毒疫苗候選物質的試驗。試驗以將實驗者分成兩組，一組註射疫苗，另一組註射假藥的方式進行。研究組計劃比較兩個組的狀態，確認疫苗的效果和副作用。 摩德納公司表示，以研究成功為前提，計劃從明年開始每年提供5億劑至10億劑的疫苗。輝瑞公司也表示：“如果試驗成功，經過保健當局的批準，到年底將提供5000萬人份的疫苗。” 據CNBC透露，美國國家過敏和傳染病研究所(NIAID)所長安東尼•福西當天就摩德納的臨床3床試驗表示，“對疫苗的安全性並不擔心”，毫不掩飾期待感。福西所長說：“最快在10月，最晚在11月就能知道試驗結果。”摩德納公司正在與美國國立保健院(NIH)共同開發疫苗。 美國總統特朗普當天也表示，“就疫苗開發問題聽到了積極的消息。到年底會有非常好的結果。”特朗普總統在11月大選即將到來之際，最近在各種民意調查中落後於在野黨民主黨候選人、前副總統拜登。美聯社(AP)報道說，特朗普政府期待疫苗開發能夠成為推翻這一潮流的“10月驚喜”。

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