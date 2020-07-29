美國總統助理確診感染新冠病毒，曾不戴口罩與法、德、英、意政府人士會面. July. 29, 2020 07:35. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 隨著美國總統特朗普的親信、白宮國家安全委員會助理羅伯特·奧布萊恩被確診感染新冠病毒，白宮內的病毒恐怖正在擴散。奧布賴恩是包括美中矛盾在內的美國外交安保政策的前沿指揮者，而且是總統參謀中唯獨與很多人接觸者，因此其影響相當大。 特朗普當地時間27日在華盛頓白宮被問到是否與奧布賴恩進行接觸時，回答說，“最近從未見過他。我會試著打電話的，”保持了距離。白宮當天通過聲明表示：“總統和副總統麥克·彭斯不存在暴露的危險。國安會業務也沒有受到影響。”聲明還說：“奧布賴恩助理出現了輕微的癥狀。目前處於自我隔離狀態，在安全的地方工作。”《華盛頓郵報》報道說，“奧布賴恩助理說，似乎是在壹周前的家庭會晤中感染了病毒”，並提出可能是正在讀大學的他的女兒傳染給了他。 但白宮方面沒有透露特朗普23日與俄羅斯總統普京通話時，奧布萊恩是否陪同出席，也沒有說明兩人最後壹次當面接觸是在什麽時候。當天是在白宮最後壹次看到奧布萊恩的日子。白宮相關人士表示，“當時奧布萊恩助理突然離開了白宮”，並提出了奧布賴恩在每天接受新冠病毒檢測時剛被確診為陽性就立即進入了自我隔離狀態的可能性。 此前在白宮，彭斯的發言人凱蒂·米勒、總統長子特朗普的女友兼總統競選連任團隊的籌款最高負責人金伯利·吉浦爾等人被確診感染新冠病毒。奧布賴恩本月13日至15日為討論禁止使用華為等中國通信設備的問題，訪問了法國巴黎。當時，他未戴口罩與法國、德國、英國、意大利等歐洲主要國家的相關人士進行會晤的照片被公開後，有人擔心新冠病毒有可能擴散到歐洲主要國家的政府。 相反，奧布萊恩被評價為壹直以來白宮參謀中壹直強調防疫重要性的人物。今年3月，他命令國安會職員分成兩半，在各自的辦公室工作。據悉，國安會副助理馬修·波廷澤也受到病毒學者的哥哥的影響，經常強調戴口罩及檢查發熱的重要性。

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