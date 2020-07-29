“國內汽車行業的生產效率是發達國家的一半”. July. 29, 2020 07:35. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 有人指出，因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)在上半年(1~6月)經歷嚴重不景氣的世界汽車業界從下半年(7~12月)開始擴大生產，但國內汽車行業被各種限制和僵硬的勞資關系所束縛。 28日，韓國汽車產業協會在首爾中區大韓商工會議所召開的“第4次產業發展論壇暨第9屆汽車產業發展論壇”上，討論了克服新冠疫情的產業生產效率提高方案。韓國生產性本部副所長韓平浩指出：“國內制造業得益於自動化和技術革新，生產效率得到了改善，但是汽車行業仍然依賴於勞動投入型增長，勞動生產率正在下降。”特別是，汽車行業中小企業的勞動生產率僅為大企業的46%。勞動生產率是指每名勞動者在一定時期內生產出的產量或附加價值。 從2016年到2018年的3年間，國內汽車產業整體的勞動生產率為1.55億韓元，低於制造業的平均值1.75億韓元。如果只局限於汽車配件領域，僅達到1.18億韓元，還不到汽車制造領域2.63億韓元的一半。 相反，在這一期間投入到汽車產業的勞動費用比制造業的平均費用多出32%。隨著零部件領域的勞動費用上升，汽車行業的勞動費用增加率達到了3.49%，大大超過了制造業平均值0.35%。隨著國內汽車產業的高費用結構固定化，2011~2018年勞動生產率僅為德國的52.4%。在經濟合作與發展組織(OECD) 25個成員國中，韓國排在第10位。 如此脆弱的結構汽車產業，再加上新冠疫情帶來的不景氣，業界一致認為“以現有方式無法應對新冠疫情之後的汽車需求”。韓國汽車產業協會會長鄭萬基(音)強調表示，“今後，汽車產業會因個性消費趨勢而發生改變，因此應及時生產並供應各種類型的車輛。有必要采取靈活的生產設備運行和勞動力投入、勞動時間運營方式等。”有人指出，每年都要進行工資協商，而且如果沒有與工會達成協議，很難重新分配各工廠生產量的整車業界的情況也需要改善。 相反，勞動界則強調“雇傭穩定性”。全國民主勞動組合總聯盟(民勞總)政策局局長李成熙表示：“迫切需要通過改善零件產業的生態界來開發技術和培養人力資源”，並主張引入業界層面的“標準工資制”，以此來縮小大企業和中小企業之間的工資差距，防止人力集中到大企業。

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