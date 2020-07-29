50歲的“坦克”崔京周將首次參加PGA冠軍巡回賽. July. 29, 2020 07:36. by 金正勛記者 hun@donga.com. “坦克”崔京周(50歲•照片)將首次參加美國職業高爾夫(PGA)冠軍巡回賽。 崔京周計劃參加31日在美國密歇根州Grand Blanc的沃威克山莊鄉村俱樂部(72桿)舉行的冠軍巡回賽愛麗挑戰賽。冠軍巡回賽是50歲以上的老資格選手才能參加的舞臺，今年5月，崔京周過完50周歲生日，獲得參賽資格。冠軍巡回賽官網28日介紹說：“包括2011年球員錦標賽冠軍在內，崔京周在PGA巡回賽共獲得8個冠軍，是亞洲球員中最成功的球員。本賽季他9次參加PGA巡回賽，其中3次成功晉級。” 崔京周原計劃從今年5月開始參加冠軍巡回賽，但由於新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)疫情，巡回賽被中斷，因此出道延遲。愛麗挑戰賽是今年3月巡回賽中斷後，5個月來以來首次舉行的冠軍巡回賽。作為首位進軍PGA巡回賽的韓國人，崔京周表明了“在冠軍巡回賽上也將成為開拓者”的決心。 另外，因新冠肺炎疫情而中斷的美國女子職業高爾夫新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)巡回賽也在時隔5個月之後重新舉行。LPGA巡回賽28日表示，將從31日開始在美國俄亥俄州托萊多的鬥篷俱樂部(72桿)舉行LPGA巡回賽續航錦標賽(Drive On Championship)。但是，由於擔心新冠疫情擴散，計劃以無觀眾的形式進行大賽。LPGA巡回賽在今年2月澳大利亞女子公開賽結束後中斷了賽季。

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