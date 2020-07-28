對江華島前越境北上事件壹無所知的軍隊，對管理“脫北者”撒手不管的警察. July. 28, 2020 07:44. . 韓國軍聯合參謀總部昨天表示，據推測，朝鮮公開越境北上事實的“脫北者”從江華島壹帶出發，遊泳前往朝鮮。雖然還要看軍方的最終調查結果，但從目前的情況來看，因涉嫌強奸而處於即將受到處罰狀態的“脫北者”通過3年前自己遊到韓國的江華島壹帶漢江下遊又逃回了朝鮮。 距離首爾40公裏的江華島所在的漢江入海口，是防禦首都的要塞。這裏與朝鮮隔軍事分界線相望，距朝鮮最短距離只有1.3至2.5公裏，是過去朝鮮間諜經常穿越的地方。將擁有最強戰鬥力的海軍陸戰隊投入此地，通過閉路電視等科學化警戒系統進行24小時監視，也是因為這裏在應對朝鮮方面所占據的重大地位。但是，在如此重要的地方，對朝警戒網完全沒有啟動。在朝鮮公開之前，韓國軍方連越境北上的事實都不知道，這不僅僅是擔憂，更是令人震驚。難道不是把對朝警戒交給主敵來耍弄嗎？也就是說，如果普通人“脫北者”像進出自己家門壹樣反復越境北上南下，那麽經過高度訓練的朝鮮特殊部隊隊員們更容易越境。 調查“脫北”居民性暴力的警察被卷入了對越境北上可能性舉報置之不理的爭議。雖然警方的立場是“沒有聽說越境北上的可能性”，但越境北上的“脫北者”的朋友多次前往警察署報案稱“好像要越境北上”。如果不是安保和治安都處於松懈的狀態，就不會發生這樣的事情。難道沈醉在南北對話的氛圍中，負責國家安全的軍隊和警察也放棄自己的任務，變得松懈了嗎？

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