突襲奏效的理由. July. 28, 2020 07:44. . 有關6•25戰爭史的經典著作TR費倫巴赫的《這種戰爭(This Kind of War)》以這樣的句子開頭。“1950年6月8日，朝鮮政府宣布將舉行韓朝聯合選舉，並宣布在8月15日之前組成韓朝聯合國會。雖然該宣言是戰爭的預告，但誰都沒有關註。” 國家之間發動戰爭，尤其是以突襲的方式發動戰爭，絕非易事。理論上是不可能的。數以萬計、數十萬計的大兵力在準備進攻時，很難不被對方探測到。 也有可能是因為過去信息通信不發達。但是現代也經常發生巨大的奇襲攻擊。第1、2次世界大戰期間，法國來不及應對德國的侵襲。往東走“蘇德戰爭”(在蘇聯被叫做《大祖國戰爭》)是這樣，“6•25戰爭”也是如此。 在這所有情況下，突襲獲得了成功。因為不想承認戰爭。更討厭被指出自己的弱點，警告危險。因為無法向上級提出對策。 即使知道情報，也無法正常應對。前方師團的部署太遠了。開戰之後，7師團和2師團的應對至今仍有爭議。據說，2師團坐在路邊什麽都不做，什麽都不想做。但是，究竟是不去做，還是做不到？ 6月25日唯一取得勝利的6師團在周日不允許外出，因此兵力非常充足。炮兵準確地掌握了炮擊地點，預備隊迅速投入了戰鬥。一直進攻的朝鮮軍2師團在一天之內丟失了40%戰力。 現在我們比朝鮮軍事力、經濟力都強，這是毋庸置疑的。但是戰爭不是以數字、以武器進行的。歷史上，強國自取滅亡的事例屢見不鮮。不能做好實戰準備應對戰爭的軍隊、國民沈浸在快樂中的國家是無法守護自己的。

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