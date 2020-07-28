繼日本之後，德國也反對G7擴大……韓國政府放低眼界，考慮作為“受邀國參加”. July. 28, 2020 07:45. by 韓基渽, 金潤鍾 record@donga.com,zozo@donga.com. 繼日本之後，德國也對美國總統特朗普提出的擴大七國集團（G7）峰會的構想表明了否定立場，從而使韓國政府作為“G7+α”體制的“正式成員”加入其中的計劃受阻。 中美之間的矛盾達到頂點，把中國排除在外的G7擴大問題，已成為主要國家之間立場大為徑庭的復雜問題，有批評認為，青瓦臺過於匆忙地表示，“韓國成為G11或G12的新國際體制的正式成員”，處身之地反而縮小。 韓國政府消息人士27日表示：“據了解，大部分G7成員國對G7的正式擴大構想持有否定立場”，“政府認為，今年召開首腦會議時最好是以壹次性參與的‘受邀國’身份出席。”據估計，今年在美國舉行的G7首腦會議可能於8、9月份舉行。 德國外交部長海科·馬斯當地時間26日在接受德國報紙《萊茵郵報》采訪時表示：“目前不需要G11或G12。G7已經形成了合理組織G20（二十國集團）峰會的體制。”在G7成員國中，日本已經公開表示反對擴大G7。 韓國外交當局認為，除了美國特朗普政府外，其他G7成員國大部分都沒有公開表態，但其立場均對擴大G7持否定態度。有人指出，特朗普擴大G7的構想也是出於為了總統選舉的牽制中國或即興式想法。G7成員國根據與中國的經濟合作關系或對韓國、俄羅斯的排斥感，反對擴大G7這壹構想。 實際上，韓國要想成為被評價為“發達國家俱樂部”的G7體制的正式國家，國際社會現實的門檻很高。政府內部有人指出，如果G7首腦會議在8月末至9月初舉行，在不到1個多月的時間裏，以G7成員國為對象展開旨在說服擴大構想的外交戰，時間也不夠。 對於德國的反對，青瓦臺相關人士表示：“韓國的出席是由輪值主席國美國最終決定的事情。”該人士同時預計，美國邀請韓國的立場不會改變。但是，這只是美國以此次峰會主席國的身份邀請韓國，與正式加入G7或者擴大為G11、G12的構想有壹定距離。外交部負責官員稱：“從結構上擴大G7的問題，是要與明年G7主席國英國進行磋商的部分”，“單純地說服現有成員國，韓國很難正式加入G7。首先應該實質性努力來提高國家地位，增加對國際社會的貢獻。” 因此有人指出，上月初受到特朗普總統的邀請時，青瓦臺沒有圍繞美中矛盾激化現象主要國家的利害關系交錯的情況進行深入研究，過於烘托氣氛了。當時青瓦臺雖然表示“中國不會反對”，但中國隨後即由外交部出面就G7擴大構想正式反駁稱：“針對中國，（自己人）拉幫結派的做法得不到人心。”峨山政策研究院首席研究委員車鬥賢（音譯）指出：“受特朗普總統的邀請，韓國宣布成為‘正式成員’，這是誇張的”，“G7是排除中國的多邊機構，應該明確地考慮得失。”

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