韓國留學生和就業者有望下月初進入中國. July. 28, 2020 07:45. by 金祺容 kky@donga.com. 需要在中國去公司或學校的韓國人進入中國之路有望開啟。到目前為止，中國政府因擔心新冠疫情擴散，沒有給外國人發放簽證，但從8月初開始有望發放簽證。 韓國駐華大使張夏成27日在常駐記者座談會上表示：“中國已經同意，將為韓國留學生（X簽證）、就業人員（Z簽證）、在申請簽證時有有效居留證的僑民等3個集團發放簽證。”據悉，開始發放簽證的時間將在8月初。 張夏成表示：“此次重啟簽證發放是中國政府在（因新冠疫情禁止入境的）世界各國中，首次同韓國實行簽證制度”，“在新冠疫情擴散的狀況下前往韓國未能再次返回中國的僑民問題，終於得以解決。”據中國韓人會等估算，上班族、留學生或持有居留證的人中，沒能再次進入中國的韓國人超過5萬人。 要想搭乘飛往中國的飛機，必須在出發前5天內前往中國駐韓國大使館指定的醫療機構，接受新冠病毒核酸檢測。向中國大使館提交新冠病毒檢測陰性確認書，從大使館拿到健康狀態證明書，在乘坐飛機時必須出示相關證明書。抵達中國後，將在中國地方政府指定的設施（酒店）隔離14天。進入北京後，原則上還要進行7天的自我隔離，但北京自我隔離有可能得到緩解。 張夏成表示：“如果重新發放簽證，往返於兩國的航班需求將會增加，因此正在同時與中國政府協商增加航班的方案。”目前，包括兩國國籍航空公司在內，韓中之間的航班運行每周約20架次。從28日開始，大韓航空將開通仁川和天津之間的定期航班。韓國駐華大使館有關人士解釋說，在北京的機場尚未開放的情況下，開通離北京最近的城市天津航線具有重大意義。

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