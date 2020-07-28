孫興慜“多災多難的一年”. July. 28, 2020 07:45. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 為創造歷史記錄而歡笑，因如晴天霹靂般的傷病而哭泣的“孫旋風”孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊)的2019~2020賽季宣告結束。 27日，在英國倫敦塞爾赫斯特公園球場舉行的英超聯賽(EPL)賽季最後一輪(第38輪)與水晶宮隊的客場比賽上，孫興慜首發出場，踢了79分鐘後被換下場。在前場勤奮奔跑的孫興慜遺憾地未能斬獲進球的情況下，托特納姆熱刺隊最終1比1與對方握手言和。 賽前排名聯賽第7位的托特納姆熱刺隊最終以第6名的成績結束了本賽季，獲得了相當於歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽（第1~4名球隊進入）下一級聯賽的UEFA歐洲聯賽（簡稱歐聯杯）2020~2021賽季的參賽權（包括第2輪預選賽）。積分增加1分的托特納姆熱刺隊雖然與以0比2負於切爾西隊的伍爾弗漢普頓隊同積59分，但在凈勝球（托特納姆+14，伍爾弗漢普頓+11）上領先對手。 本賽季孫興慜創造了自己單賽季最多攻擊點（18個進球，12次助攻）的成績，超越了球隊的王牌球員身份，成為了代表整個英超的超級明星。據足球轉會專門網站“轉會市場”透露，孫興慜的市場價值（預期轉會費）為5760萬英鎊（約884億韓元），在英超全體球員中排名第14位。 孫興慜的進球不僅在韓國，在“足球宗主國”英格蘭也成為了歷史。去年11月，孫興慜在與貝爾格萊德紅星（塞爾維亞）的UEFA冠軍聯賽比賽中攻入2球，超越了“車旋風”車範根（121球），成為了在歐洲聯賽中進球最多的韓國球員（目前134球）。一個月後，在與伯恩利隊的英超比賽中，他全力奔襲73米過掉對方8名防守球員攻入的進球被英國《天空體育》電視臺選為球迷投票評選的“英超歷史上最佳進球”。 當然也有疼痛。孫興慜在2月與阿斯頓維拉隊的比賽中右臂橈骨骨折而上了手術臺。結束傷病後，由於新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）的余波導致英超聯賽中斷，4月份他在海軍陸戰隊訓練所結束基礎軍事訓練等度過了忙碌的休賽期。 “無法看到隊友，無法進行運動，感到很傷心”，時隔4個月回歸的孫興慜在英超聯賽重新開賽後依然展現出銳利的攻擊感覺，並最終取得了11粒進球和10次助攻的成績。孫興慜是唯一在英超加入單一賽季10（進球）-10（助攻）俱樂部的亞洲球員。特別是進入英超賽場以後，他創下了自己常規賽最多助攻（並列第4位）記錄，成長為具備串聯能力的“成熟攻擊手”。 孫興慜有望在休息一段時間後，根據9月12日開始的2020~2021賽季英超日程重新進行訓練。托特納姆熱刺隊主教練何塞•穆裏尼奧表示，“以我們球隊的核心球員為中心，下賽季將展現出進一步提高的面貌。”

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