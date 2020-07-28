中國接收成都美國總領事館工作結束，網上直播星條旗下降式. July. 28, 2020 07:45. by 金祺容 kky@donga.com. 美國駐中國四川省成都總領事館27日上午10時關閉。這是中國政府因美國關閉中國駐美國休斯頓總領事館而采取的報復措施，距要求關閉僅72小時，距1985年開門35年。 美國國務院當天表示：“從當天上午10時起結束了駐成都總領事館的工作，對中國的決定表示遺憾。”據悉，此前美國駐成都總領事館為準備關閉，三天內共投入5輛搬家貨車，美國當局人員等在關閉之前已全部撤離。 中國外交部也在當天上午11點左右在中國社交媒體微博上表示：“我們（外交部相關人士）通過正門進入，正當地執行了成都美國總領事館的接收程序。”他是在提醒人們，此前美國外交相關人士是靠打開中國駐休斯敦總領事館的後門，艱難地進入了使館。 中國官方媒體中央電視臺從當天上午6點18分開始在微博上直播了懸掛在總領事館內的星條旗降下儀式場面。看到這壹場景，超過20萬名用戶紛紛點贊。從前壹天開始，湧入現場的數千名市民用手機拍下了照片和視頻，壹名男子還在總領事館前放起了鞭炮。 在這種情況下，美國駐成都總領事的夫人受到關註，受到了中國網民的集中攻擊。駐成都總領事吉姆·莫裏納克的夫人是臺灣出身的歌手兼飲食評論員莊祖宜，在社交媒體上擁有59萬名粉絲。但是，隨著這次決定關閉領事館，她的微博中出現了7000多條指責文字。壹位中國網民指責說：“妳沒註意到妳的丈夫和部下壹直在做間諜的事情嗎？”還有人留下了威脅其安全的文字。 美國參議院外交委員會共和黨議員泰德·克魯茲當天在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）采訪時，就美國追加關閉中國駐美國領事館的可能性回答說：“也許會這樣。”此前，美國總統特朗普22日就追加關閉問題曾表示，“隨時都有可能”。

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