美國禁止只聽網絡課的新留學生入境. July. 27, 2020 07:48. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國政府決定，對以新冠疫情為由在秋季學期100%網上聽課的大學新留學生不發放簽證。已在美國大學就讀的學生即使只在網上上課，也會維持簽證，但對新生將適用壹段時間來擬議實行的限制性規定。 據美國全國公共廣播電臺（NPR）播報，國土安全部下屬的移民和海關執法局（ICE）當地時間24日表示：“允許針對海外留學生發揮簽證限制方針靈活性的指針只適用於3月9日之前註冊的學生。”也就是說，如果到那時為止還沒有註冊的新生，如果在這個秋季學期計劃全面進行網上聽課，就不能得到簽證。 據美國教育協會（ACE）透露，計劃今年9月新學期進入美國的海外留學生達25萬人。美國政策財團（NCAP）認為，由於政府的簽證限制方針及新冠疫情的影響，今年在學校註冊的留學生人數與去年相比將減少63%至最多98%。美國公民自由聯盟（ACLU）在推特上抨擊稱：“特朗普政府為了把青年移民當作打擊目標，正在惡意利用新冠疫情大流行”，“這將給數十萬留學生的生活帶來障礙。” 哈佛大學向學生們發送電子郵件通報稱，“根據100%在線授課方針，海外新生今年秋天不能進入校園”，“可以在家遠程聽課或申請延期入學”。

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