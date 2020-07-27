中提琴演奏者朴京敏：期待在總能得到靈感的柏林愛樂樂團實現夢想. July. 27, 2020 07:48. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “我想一輩子做柏林愛樂樂團的一員。我的夢想是通過最好的管弦樂、最高的室內樂、個人活動來保持平衡，沒有比這裏更適合我的夢想的了。” 去年被任命為柏林愛樂樂團終身團員的首位韓國人中提琴手朴京敏（照片）將與韓國粉絲見面。28日下午7時30分，在首爾汝矣島信榮Chamber Hall，鋼琴演奏家孫正範將以協奏的方式與朴京敏一起帶來布魯赫《晚禱作品47》和勃拉姆斯中提琴第2號奏鳴曲等。 朴京敏在13歲時留學奧地利維也納，在柏林漢斯艾斯勒音樂大學修學，2010年在東亞音樂大賽上獲得普通組中提琴第一名。2018年28歲的她成為柏林愛樂樂團的成員，去年11月通過正式成員的投票成為終身團員。 柏林愛樂管弦樂團自威爾海爾姆•富爾特文格勒、赫伯特•馮•卡拉揚、克勞迪奧•阿巴多、西蒙•拉特爾等世界頂級指揮家擔任首席指揮後，一直被譽為“世界最優秀的合奏團”。成為實習團員後，她的實力得到認可，通常2年的實習時間也縮短了4個月。 “柏林愛樂樂團是最具權威的樂團，我在柏林留學期間，經常觀看該樂團的演奏，得到了靈感與鼓勵，所以我從沒有想過要去其他樂團。” 她說：“柏林愛樂樂團的每一名樂手作為獨奏者都得到了最高的認可，樂團內的室內樂活動也很活躍，能夠展開多方面的活動，這一點最讓我滿意。”她在柏林愛樂樂團內的眾多室內樂隊中，作為去年成立的“愛樂4重奏團”的一員進行活動。 3個月後，到那時為止相對來說默默無聞的俄羅斯籍指揮家基裏爾•佩特倫科正式就任柏林愛樂樂團首席指揮。“佩特倫科充滿熱情，具有將團員凝聚到一起的領袖風範。他的指揮總能找到某種平衡。團員們都很尊敬他，相信我們大家會一直在一起。” 今年因新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）幾乎世界所有的管弦樂隊都停止了活動，但柏林愛樂樂團通過提供付費在線演唱會的“數碼音樂廳”與世界音樂迷見面。她也一直在參加線上演唱會，本月初暫時回國。 她小時候學習小提琴，小學4年級時換成了樂器更大、聲音更低的中提琴。“因為討厭小提琴的高音，所以小時候唱過《歌曲》。從第一次拿起中提琴的那一刻開始，感覺就像我的聲音一樣舒服。”門票價格2萬韓元。

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